«Айнтрахт» выкупил права на полузащитника «Милана»
«Милан» продал полузащитника Йенса Хеуге «Айнтрахту». Клуб из Франкфурта выкупил 22-летнего норвежца после сезона, который игрок провел в Германии на правах аренды, сообщает сайт команды.
Сам Хеуге заключил с «Айнтрахтом» контракт до лета 2026 года.
По информации журналиста Sky Sport Italia Джанлуки Ди Марцио, «россонери» получили 2 миллиона евро за аренду и 8 миллионов — за продажу.
Еще 5 миллионов «Милан» может получить в качестве бонусов, также миланцам полагаются 15% от будущей перепродажи игрока.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|34
|24
|5
|5
|97-37
|77
|
2
|Боруссия Д
|34
|22
|3
|9
|85-52
|69
|
3
|Байер
|34
|19
|7
|8
|80-47
|64
|
4
|РБ Лейпциг
|34
|17
|7
|10
|72-37
|58
|
5
|Унион Б
|34
|16
|9
|9
|50-44
|57
|
6
|Фрайбург
|34
|15
|10
|9
|58-46
|55
|
7
|Кельн
|34
|14
|10
|10
|52-49
|52
|
8
|Майнц
|34
|13
|7
|14
|50-45
|46
|
9
|Хоффенхайм
|34
|13
|7
|14
|58-60
|46
|
10
|Боруссия М
|34
|12
|9
|13
|54-61
|45
|
11
|Айнтрахт Ф
|34
|10
|12
|12
|45-49
|42
|
12
|Вольфсбург
|34
|12
|6
|16
|43-54
|42
|
13
|Бохум
|34
|12
|6
|16
|38-52
|42
|
14
|Аугсбург
|34
|10
|8
|16
|39-56
|38
|
15
|Штутгарт
|34
|7
|12
|15
|41-59
|33
|
16
|Герта
|34
|9
|6
|19
|37-71
|33
|
17
|Арминия
|34
|5
|13
|16
|27-53
|28
|
18
|Гр. Фюрт
|34
|3
|9
|22
|28-82
|18
Результаты / календарь
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|14.05
|16:30
|
Арминия – РБ Лейпциг
|1 : 1
|14.05
|16:30
|
Аугсбург – Гр. Фюрт
|2 : 1
|14.05
|16:30
|
Байер – Фрайбург
|2 : 1
|14.05
|16:30
|
Боруссия Д – Герта
|2 : 1
|14.05
|16:30
|
Боруссия М – Хоффенхайм
|5 : 1
|14.05
|16:30
|
Вольфсбург – Бавария
|2 : 2
|14.05
|16:30
|
Майнц – Айнтрахт Ф
|2 : 2
|14.05
|16:30
|
Унион Б – Бохум
|3 : 2
|14.05
|16:30
|
Штутгарт – Кельн
|2 : 1
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Бавария
|35
|
|
Патрик Шик
Байер
|24
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Боруссия Д
|22
|П
|
|
Томас Мюллер
Бавария
|15
|
|
Марко Ройс
Боруссия Д
|12
|
|
Давид Раум
Хоффенхайм
|12
|И
|К
|Ж
|
|
Максенс Лакруа
Вольфсбург
|29
|2
|3
|
|
Александр Хак
Майнц
|28
|1
|6
|
|
Вальдемар Антон
Штутгарт
|29
|1
|6
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