«Айнтрахт» выкупил права на полузащитника «Милана»

«Милан» продал полузащитника Йенса Хеуге «Айнтрахту». Клуб из Франкфурта выкупил 22-летнего норвежца после сезона, который игрок провел в Германии на правах аренды, сообщает сайт команды.

Сам Хеуге заключил с «Айнтрахтом» контракт до лета 2026 года.

По информации журналиста Sky Sport Italia Джанлуки Ди Марцио, «россонери» получили 2 миллиона евро за аренду и 8 миллионов — за продажу.

Еще 5 миллионов «Милан» может получить в качестве бонусов, также миланцам полагаются 15% от будущей перепродажи игрока.