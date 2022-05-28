Мазрауи: «Мой кумир? Зинедин Зидан»

Защитник «Баварии» Нуссер Мазрауи рассказал, кто является для него самым сложным соперником, а также назвал своего кумира.

«Мой кумир? Зинедин Зидан. Самый сложный соперник, против которого приходилось играть? Винисиус Жуниор», — цитирует Мазрауи сайт «Баварии».

24-летний марокканец ушел из «Аякса» в «Баварию» 24 мая на правах свободного агента в связи с истечением срока действующего соглашения. Его контракт с мюнхенским клубом рассчитан до лета 2026 года.