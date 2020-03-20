«Айнтрахт» объявил о первом заражении коронавирусом у футболиста

«Айнтрахт» на официальном сайте объявил, что в клубе был выявлен первый игрок, заразившийся коронавирусом. Также команда была переведена на индивидуальные тренировки, что минимизировать риск заражения.

«После того, как игрок пожаловался на недомогание и типичные симптомы болезни, был проведен тест. В конечном итоге тест оказался позитивным. Вся команда, а также персонал и некоторые сотрудники из командной вскоре пройдут тестирование, а также пройдут обязательный 14-дневный карантин», — говорится в сообщении.

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. Во многих странах, включая Испанию, введен карантин. По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 227 764 человек. Умерших — 9 308, выздоровевших — 85 985. В России на данный момент 199 случаев заражения, один человек умер.

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