«Айнтрахт» интересуется нападающим «ПСЖ» Экитике

«Айнтрахт» проявляет интерес к нападающему «ПСЖ» Уго Экитике, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Как утверждает источник, немецкий клуб уже направил запрос руководству парижан по поводу возможного трансфера 20-летнего француза.

В сезоне-2022/23 Экитике забил 4 гола и сделал 4 результативные передачи в 30 матчах за «ПСЖ». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 25 миллионов евро.