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Сегодня, 06:12

«Айнтрахт» интересуется нападающим «ПСЖ» Экитике

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Айнтрахт» проявляет интерес к нападающему «ПСЖ» Уго Экитике, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Как утверждает источник, немецкий клуб уже направил запрос руководству парижан по поводу возможного трансфера 20-летнего француза.

В сезоне-2022/23 Экитике забил 4 гола и сделал 4 результативные передачи в 30 матчах за «ПСЖ». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 25 миллионов евро.

Футбол
ФК Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Бавария 32 20 8 4 89-34 68
2
 Боруссия Д 32 21 4 7 78-42 67
3
 РБ Лейпциг 32 18 6 8 57-38 60
4
 Унион Б 32 17 8 7 48-34 59
5
 Фрайбург 32 16 8 8 48-42 56
6
 Вольфсбург 32 13 10 9 56-44 49
7
 Байер 32 14 7 11 55-44 49
8
 Айнтрахт Ф 32 12 10 10 54-49 46
9
 Майнц 32 12 9 11 51-49 45
10
 Кельн 32 10 11 11 47-51 41
11
 Боруссия М 32 10 9 13 48-53 39
12
 Вердер 32 10 5 17 50-62 35
13
 Аугсбург 32 9 7 16 42-58 34
14
 Хоффенхайм 32 9 5 18 43-54 32
15
 Бохум 32 9 4 19 36-71 31
16
 Шальке 32 7 9 16 31-65 30
17
 Штутгарт 32 6 11 15 40-55 29
18
 Герта 32 6 7 19 39-67 25
Результаты / календарь
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
12.05 21:30
Кельн – Герта
 5 : 2
13.05 16:30
Бавария – Шальке
 6 : 0
13.05 16:30
Бохум – Аугсбург
 3 : 2
13.05 16:30
Айнтрахт Ф – Майнц
 3 : 0
13.05 16:30
Унион Б – Фрайбург
 4 : 2
13.05 16:30
Вольфсбург – Хоффенхайм
 2 : 1
13.05 19:30
Боруссия Д – Боруссия М
 5 : 2
14.05 16:30
Штутгарт – Байер
 1 : 1
14.05 18:30
РБ Лейпциг – Вердер
 2 : 1
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ЖК
Г
Никлас Фюллкруг

Никлас Фюллкруг

Вердер

 16
Рандаль Коло Муани

Рандаль Коло Муани

Айнтрахт Ф

 14
Винченцо Грифо

Винченцо Грифо

Фрайбург

 14
П
Рафаэл Геррейру

Рафаэл Геррейру

Боруссия Д

 12
Джамал Мусиала

Джамал Мусиала

Бавария

 11
Рандаль Коло Муани

Рандаль Коло Муани

Айнтрахт Ф

 10
И К Ж
Ко Итакура

Ко Итакура

Боруссия М

 22 2 1
Доминик Собослои

Доминик Собослои

РБ Лейпциг

 29 1 3
Марко Фридль

Марко Фридль

Вердер

 28 1 8
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