«Байер» согласовал контракт с защитником «Бенфики» Гримальдо

«Байер» согласовал контракт с защитником «Бенфики» Алехандро Гримальдо, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Как утверждает источник, немецкий клуб уже подготовил все бумаги и в ближайшее время оформит сделку официально, а 27-летний испанец уже прошел медицинский осмотр для перехода в команду.

Гримальдо выступает за «Бенфику» с января 2016 года, в сезоне-2022/23 он забил 7 голов и сделал 15 результативных передач в 52 матчах за португальскую команду во всех турнирах. Контракт футболиста с нынешним клубом действует до конца июня 2023 года, он перейдет в «Байер» на правах свободного агента.