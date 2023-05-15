«Ньюкасл» хочет подписать Собослаи из «Лейпцига»
Полузащитник «Лейпцига» Доминик Собослаи может продолжить карьеру в «Ньюкасле», утверждает Sky Sport.
По информации источника, скауты «сорок» просматривали игру венгра в матче 32-го тура бундеслиги против «Вердера» (2:1), в котором Собослаи забил победный мяч на 90+6-й минуте. В его контракте с «Лейпцигом» есть пункт об отступных в размере 70 миллионов евро.
В текущем сезоне 22-летний полузащитник сыграл в 43 матчах во всех турнирах, забил 8 мячей и отдал 13 голевых передач.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|32
|20
|8
|4
|89-34
|68
|
2
|Боруссия Д
|32
|21
|4
|7
|78-42
|67
|
3
|РБ Лейпциг
|32
|18
|6
|8
|57-38
|60
|
4
|Унион Б
|32
|17
|8
|7
|48-34
|59
|
5
|Фрайбург
|32
|16
|8
|8
|48-42
|56
|
6
|Вольфсбург
|32
|13
|10
|9
|56-44
|49
|
7
|Байер
|32
|14
|7
|11
|55-44
|49
|
8
|Айнтрахт Ф
|32
|12
|10
|10
|54-49
|46
|
9
|Майнц
|32
|12
|9
|11
|51-49
|45
|
10
|Кельн
|32
|10
|11
|11
|47-51
|41
|
11
|Боруссия М
|32
|10
|9
|13
|48-53
|39
|
12
|Вердер
|32
|10
|5
|17
|50-62
|35
|
13
|Аугсбург
|32
|9
|7
|16
|42-58
|34
|
14
|Хоффенхайм
|32
|9
|5
|18
|43-54
|32
|
15
|Бохум
|32
|9
|4
|19
|36-71
|31
|
16
|Шальке
|32
|7
|9
|16
|31-65
|30
|
17
|Штутгарт
|32
|6
|11
|15
|40-55
|29
|
18
|Герта
|32
|6
|7
|19
|39-67
|25
Результаты / календарь
1 тур
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24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|19.05
|21:30
|
Фрайбург – Вольфсбург
|- : -
|20.05
|16:30
|
Герта – Бохум
|- : -
|20.05
|16:30
|
Хоффенхайм – Унион Б
|- : -
|20.05
|16:30
|
Шальке – Айнтрахт Ф
|- : -
|20.05
|16:30
|
Вердер – Кельн
|- : -
|20.05
|19:30
|
Бавария – РБ Лейпциг
|- : -
|21.05
|16:30
|
Майнц – Штутгарт
|- : -
|21.05
|18:30
|
Аугсбург – Боруссия Д
|- : -
|21.05
|20:30
|
Байер – Боруссия М
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Никлас Фюллкруг
Вердер
|16
|
|
Рандаль Коло Муани
Айнтрахт Ф
|14
|
|
Винченцо Грифо
Фрайбург
|14
|П
|
|
Рафаэл Геррейру
Боруссия Д
|12
|
|
Джамал Мусиала
Бавария
|11
|
|
Рандаль Коло Муани
Айнтрахт Ф
|10
|И
|К
|Ж
|
|
Ко Итакура
Боруссия М
|22
|2
|1
|
|
Доминик Собослои
РБ Лейпциг
|29
|1
|3
|
|
Марко Фридль
Вердер
|28
|1
|8
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