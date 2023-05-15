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Сегодня, 15:12

«Ньюкасл» хочет подписать Собослаи из «Лейпцига»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Полузащитник «Лейпцига» Доминик Собослаи может продолжить карьеру в «Ньюкасле», утверждает Sky Sport.

По информации источника, скауты «сорок» просматривали игру венгра в матче 32-го тура бундеслиги против «Вердера» (2:1), в котором Собослаи забил победный мяч на 90+6-й минуте. В его контракте с «Лейпцигом» есть пункт об отступных в размере 70 миллионов евро.

В текущем сезоне 22-летний полузащитник сыграл в 43 матчах во всех турнирах, забил 8 мячей и отдал 13 голевых передач.

Доминик Собослаи
Футбол
ФК Лейпциг
ФК Ньюкасл Юнайтед
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Бавария 32 20 8 4 89-34 68
2
 Боруссия Д 32 21 4 7 78-42 67
3
 РБ Лейпциг 32 18 6 8 57-38 60
4
 Унион Б 32 17 8 7 48-34 59
5
 Фрайбург 32 16 8 8 48-42 56
6
 Вольфсбург 32 13 10 9 56-44 49
7
 Байер 32 14 7 11 55-44 49
8
 Айнтрахт Ф 32 12 10 10 54-49 46
9
 Майнц 32 12 9 11 51-49 45
10
 Кельн 32 10 11 11 47-51 41
11
 Боруссия М 32 10 9 13 48-53 39
12
 Вердер 32 10 5 17 50-62 35
13
 Аугсбург 32 9 7 16 42-58 34
14
 Хоффенхайм 32 9 5 18 43-54 32
15
 Бохум 32 9 4 19 36-71 31
16
 Шальке 32 7 9 16 31-65 30
17
 Штутгарт 32 6 11 15 40-55 29
18
 Герта 32 6 7 19 39-67 25
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19.05 21:30
Фрайбург – Вольфсбург
 - : -
20.05 16:30
Герта – Бохум
 - : -
20.05 16:30
Хоффенхайм – Унион Б
 - : -
20.05 16:30
Шальке – Айнтрахт Ф
 - : -
20.05 16:30
Вердер – Кельн
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Бавария – РБ Лейпциг
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Майнц – Штутгарт
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Винченцо Грифо

Винченцо Грифо

Фрайбург

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П
Рафаэл Геррейру

Рафаэл Геррейру

Боруссия Д

 12
Джамал Мусиала

Джамал Мусиала

Бавария

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Рандаль Коло Муани

Рандаль Коло Муани

Айнтрахт Ф

 10
И К Ж
Ко Итакура

Ко Итакура

Боруссия М

 22 2 1
Доминик Собослои

Доминик Собослои

РБ Лейпциг

 29 1 3
Марко Фридль

Марко Фридль

Вердер

 28 1 8
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