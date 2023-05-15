«Ньюкасл» хочет подписать Собослаи из «Лейпцига»

Полузащитник «Лейпцига» Доминик Собослаи может продолжить карьеру в «Ньюкасле», утверждает Sky Sport.

По информации источника, скауты «сорок» просматривали игру венгра в матче 32-го тура бундеслиги против «Вердера» (2:1), в котором Собослаи забил победный мяч на 90+6-й минуте. В его контракте с «Лейпцигом» есть пункт об отступных в размере 70 миллионов евро.

В текущем сезоне 22-летний полузащитник сыграл в 43 матчах во всех турнирах, забил 8 мячей и отдал 13 голевых передач.