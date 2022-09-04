«Герта» обыграла «Аугсбург» и одержала первую победу в бундеслиге под руководством Шварца
«Герта» на выезде обыграла «Аугсбург» в матче 5-го тура чемпионата Германии со счетом 2:0.
Первый гол в игре забил нападающий берлинского клуба Доди Лукебакио на 57-й минуте встрчи. На 90-й минуте форвард Марко Рихтер увеличил преимущество команды гостей.
«Герта» под руководством бывшего главного тренера московского «Динамо» Сандро Шварца одержала первую победу в бундеслиге. Берлинский клуб занимает после пяти туров 13-е место в турнирной таблице, набрав 4 очка. «Аугсбург» идет на 16-й строчке с тремя очками.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Боруссия Д
|5
|4
|0
|1
|8-4
|12
|
2
|Фрайбург
|5
|4
|0
|1
|10-5
|12
|
3
|Бавария
|5
|3
|2
|0
|17-3
|11
|
4
|Унион Б
|5
|3
|2
|0
|12-4
|11
|
5
|Майнц
|5
|3
|1
|1
|5-5
|10
|
6
|Кельн
|5
|2
|3
|0
|10-6
|9
|
7
|Хоффенхайм
|5
|3
|0
|2
|8-6
|9
|
8
|Айнтрахт Ф
|5
|2
|2
|1
|11-11
|8
|
9
|Боруссия М
|5
|2
|2
|1
|7-5
|8
|
10
|Вердер
|5
|2
|2
|1
|12-10
|8
|
11
|РБ Лейпциг
|5
|1
|2
|2
|6-9
|5
|
12
|Герта
|5
|1
|1
|3
|4-6
|4
|
13
|Штутгарт
|5
|0
|4
|1
|4-5
|4
|
14
|Аугсбург
|5
|1
|0
|4
|3-10
|3
|
15
|Шальке
|5
|0
|3
|2
|5-12
|3
|
16
|Байер
|5
|1
|0
|4
|6-9
|3
|
17
|Вольфсбург
|5
|0
|2
|3
|4-10
|2
|
18
|Бохум
|5
|0
|0
|5
|3-15
|0
Результаты / календарь
1 тур
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24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|9.09
|21:30
|
Вердер – Аугсбург
|- : -
|10.09
|16:30
|
Бавария – Штутгарт
|- : -
|10.09
|16:30
|
Айнтрахт Ф – Вольфсбург
|- : -
|10.09
|16:30
|
Герта – Байер
|- : -
|10.09
|16:30
|
Хоффенхайм – Майнц
|- : -
|10.09
|16:30
|
РБ Лейпциг – Боруссия Д
|- : -
|10.09
|19:30
|
Шальке – Бохум
|- : -
|11.09
|16:30
|
Кельн – Унион Б
|- : -
|11.09
|18:30
|
Фрайбург – Боруссия М
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Шеральдо Беккер
Унион Б
|5
|
|
Никлас Фюллкруг
Вердер
|5
|
|
Кристофер Нкунку
РБ Лейпциг
|4
|П
|
|
Рандаль Коло Муани
Айнтрахт Ф
|4
|
|
Саша Калайджич
Штутгарт
|3
|
|
Теосон Жордан Сьебатше
Унион Б
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Доминик Дрекслер
Шальке-04
|3
|1
|1
|
|
Лука Пфайффер
Штутгарт
|3
|1
|0
|
|
Доминик Собослои
РБ Лейпциг
|3
|1
|0
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