«Лейпциг» проиграл «Байеру» в первом туре бундеслиги
«Лейпциг» на выезде не смог обыграть «Байер» в первом туре бундеслиги-2023/24 — 2:3.
За гостей голы забили Дани Ольмо (39-я минута) и Лои Опенда (71-я). У хозяев отличились Джереми Фримпонг (24-я), Джонатан Та (35-я) и Флориан Вирц (64-я).
«Лейпциг» во втором туре чемпионата Германии сыграет со «Штутгартом» 25 августа, а «Байер» 26 августа примет «Боруссию» из Менхенгладбаха.
В другом матче «Вольфсбург» дома обыграл «Хайденхайм» — 2:0. Дубль оформил Йонас Винн.
«Вольфсбург» в следующем туре сыграет с «Кельном» 26 августа, а «Хайденхайм» — с «Хоффенхаймом».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|1
|1
|0
|0
|4-0
|3
|
2
|Фрайбург
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
3
|Вольфсбург
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
4
|Байер
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|
5
|Штутгарт
|1
|1
|0
|0
|5-0
|3
|
6
|Боруссия М
|1
|0
|1
|0
|4-4
|1
|
7
|Аугсбург
|1
|0
|1
|0
|4-4
|1
|
8
|Дармштадт
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Майнц
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Унион Б
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Кельн
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Боруссия Д
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Айнтрахт Ф
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|РБ Лейпциг
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
|
15
|Вердер
|1
|0
|0
|1
|0-4
|0
|
16
|Бохум
|1
|0
|0
|1
|0-5
|0
|
17
|Хайденхайм
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
18
|Хоффенхайм
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|18.08
|21:30
|
Вердер – Бавария
|0 : 4
|19.08
|16:30
|
Аугсбург – Боруссия М
|4 : 4
|19.08
|16:30
|
Байер – РБ Лейпциг
|3 : 2
|19.08
|16:30
|
Хоффенхайм – Фрайбург
|1 : 2
|19.08
|16:30
|
Штутгарт – Бохум
|5 : 0
|19.08
|16:30
|
Вольфсбург – Хайденхайм
|2 : 0
|19.08
|19:30
|
Боруссия Д – Кельн
|- : -
|20.08
|16:30
|
Унион Б – Майнц
|- : -
|20.08
|18:30
|
Айнтрахт Ф – Дармштадт
|- : -
|Г
|
|
Йонас Винн
Вольфсбург
|2
|
|
Серу Гирасси
Штутгарт
|2
|
|
Силас Катомпа Мвумпа
Штутгарт
|2
|П
|
|
Альфонсо Дэйвис
Бавария
|2
|
|
Крис Фюрих
Штутгарт
|2
|
|
Паскаль Штенцель
Штутгарт
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Кристофер Антви-Аджей
Бохум
|1
|0
|1
|
|
Виктор Бонифасе
Байер
|1
|0
|1
|
|
Патрик Виммер
Вольфсбург
|1
|0
|1