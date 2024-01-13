Голевая передача Санчо помогла «Боруссии» разгромить «Дармштадт»

Дортмундская «Боруссия» на выезде обыграла «Дармштадт» в матче 17-го тура немецкой бундеслиги — 3:0.

На 24-й минуте счет открыл Юлиан Брандт. На 77-й минуте преимущество дортмундцев удвоил Марко Ройс. Окончательный счет на 90+2-й минуте установил Юссуфа Мукоко.

Голевую передачу на Ройса отдал Джейдон Санчо, для которого этот матч стал первым за «Боруссию» после возвращения. «Шмели» арендовали англичанина у «Манчестер Юнайтед».

Санчо сыграл впервые с августа 2023 года. В сентябре «МЮ» объявил об отстранении игрока из-за его конфликта с главным тренером команды Эриком тен Хагом

«Боруссия» (30 очков) поднялась на пятое место в бундеслиге. «Дармштадт» (10) замыкает турнирную таблицу чемпионата Германии.