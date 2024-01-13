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Голевая передача Санчо помогла «Боруссии» разгромить «Дармштадт»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Джейдон Санчо и Марко Ройс.
Фото ФК «Боруссия»

Дортмундская «Боруссия» на выезде обыграла «Дармштадт» в матче 17-го тура немецкой бундеслиги — 3:0.

На 24-й минуте счет открыл Юлиан Брандт. На 77-й минуте преимущество дортмундцев удвоил Марко Ройс. Окончательный счет на 90+2-й минуте установил Юссуфа Мукоко.

Голевую передачу на Ройса отдал Джейдон Санчо, для которого этот матч стал первым за «Боруссию» после возвращения. «Шмели» арендовали англичанина у «Манчестер Юнайтед».

Санчо сыграл впервые с августа 2023 года. В сентябре «МЮ» объявил об отстранении игрока из-за его конфликта с главным тренером команды Эриком тен Хагом

«Боруссия» (30 очков) поднялась на пятое место в бундеслиге. «Дармштадт» (10) замыкает турнирную таблицу чемпионата Германии.

Германия. Бундеслига 1. 17-й тур
13 янв, 20:30. Merck-Stadion am Bollenfalltor (Дармштадт)
Дармштадт
0:3
Боруссия Д

Источник: Таблица бундеслиги
Джейдон Санчо
Футбол
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Дармштадт
0
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«Байер» обыграл «Аугсбург» благодаря голу Паласиоса в компенсированное время
Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Байер 17 14 3 0 47-12 45
2
 Бавария 16 13 2 1 52-15 41
3
 Штутгарт 16 11 1 4 37-19 34
4
 РБ Лейпциг 17 10 3 4 38-18 33
5
 Боруссия Д 17 8 6 3 33-25 30
6
 Айнтрахт Ф 17 7 6 4 27-20 27
7
 Фрайбург 17 7 4 6 21-26 25
8
 Хоффенхайм 17 7 3 7 32-33 24
9
 Хайденхайм 17 6 3 8 26-33 21
10
 Вольфсбург 17 6 2 9 21-28 20
11
 Аугсбург 17 4 6 7 24-32 18
12
 Боруссия М 16 4 5 7 31-35 17
13
 Вердер 16 4 4 8 23-30 16
14
 Бохум 16 3 7 6 18-33 16
15
 Унион Б 16 4 2 10 17-31 14
16
 Майнц 17 1 8 8 14-29 11
17
 Кельн 17 2 5 10 11-29 11
18
 Дармштадт 17 2 4 11 20-44 10
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12.01 22:30
Бавария – Хоффенхайм
 3 : 0
13.01 17:30
Аугсбург – Байер
 0 : 1
13.01 17:30
Кельн – Хайденхайм
 1 : 1
13.01 17:30
Фрайбург – Унион Б
 0 : 0
13.01 17:30
Майнц – Вольфсбург
 1 : 1
13.01 17:30
РБ Лейпциг – Айнтрахт Ф
 0 : 1
13.01 20:30
Дармштадт – Боруссия Д
 0 : 3
14.01 17:30
Бохум – Вердер
 - : -
14.01 19:30
Боруссия М – Штутгарт
 - : -
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Лоис Опенда

Лоис Опенда

РБ Лейпциг

 11
П
Лерой Сане

Лерой Сане

Бавария

 10
Ян-Никлас Бесте

Ян-Никлас Бесте

Хайденхайм

 8
Виктор Бонифас

Виктор Бонифас

Байер

 7
И К Ж
Матей Маглица

Матей Маглица

Дармштадт

 14 2 3
Максенс Лакруа

Максенс Лакруа

Вольфсбург

 14 1 1
Николас Хефлер

Николас Хефлер

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 12 1 5
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