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Сегодня, 19:31

«Бавария» выиграла у «Аугсбурга» благодаря голам Дэвиса и Кейна

Руслан Минаев
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Альфонсо Дэвис и Харри Кейн.
Фото AFP

«Бавария» на выезде победила «Аугсбург» в матче 19-го тура бундеслиги — 3:2.

У мюнхенцев голы забивали Александар Павлович, Альфонсо Дэвис и Харри Кейн. У хозяев отметился Эрмедин Демирович (дубль).

В концовке матча Мануэль Нойер отразил пенальти, который пробивал Свен Михель.

«Бавария» набрала 47 очков и приблизилась к лидеру чемпионата «Байеру» (48), у леверкузенцев остается один матч в запасе. «Аугсбург» с 21 очком — на 12-й строчке бундеслиги.

Германия. Бундеслига 1. 19-й тур
27 янв, 17:30. WWK Arena (Аугсбург)
Аугсбург
2:3
Бавария

«Вердер» дома обыграл «Фрайбург» благодаря голам Марвина Дукша, Джастина Гидеона и Хулиана Малатини — 3:1. У гостей один мяч отыграл Винченцо Грифо.

Германия. Бундеслига 1. 19-й тур
27 янв, 17:30. wohninvest Weserstadion (Бремен)
Вердер
3:1
Фрайбург

ФК Аугсбург
ФК Бавария
ФК Вердер
ФК Фрайбург
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Байер 18 15 3 0 50-14 48
2
 Бавария 19 15 2 2 56-18 47
3
 Штутгарт 19 12 1 6 43-25 37
4
 РБ Лейпциг 19 10 3 6 42-26 33
5
 Боруссия Д 18 9 6 3 37-25 33
6
 Айнтрахт Ф 19 8 7 4 30-22 31
7
 Фрайбург 19 8 4 7 25-31 28
8
 Хоффенхайм 19 7 4 8 35-37 25
9
 Вердер 19 6 5 8 28-32 23
10
 Хайденхайм 19 6 5 8 28-35 23
11
 Вольфсбург 19 6 4 9 23-30 22
12
 Аугсбург 19 5 6 8 28-36 21
13
 Боруссия М 18 5 5 8 35-38 20
14
 Бохум 18 4 8 6 20-34 20
15
 Унион Б 17 4 2 11 17-32 14
16
 Кельн 19 2 6 11 12-34 12
17
 Майнц 18 1 8 9 14-30 11
18
 Дармштадт 18 2 5 11 22-46 11
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26.01 22:30
Айнтрахт Ф – Майнц
 1 : 0
27.01 17:30
Аугсбург – Бавария
 2 : 3
27.01 17:30
Хоффенхайм – Хайденхайм
 1 : 1
27.01 17:30
Штутгарт – РБ Лейпциг
 5 : 2
27.01 17:30
Вердер – Фрайбург
 3 : 1
27.01 17:30
Вольфсбург – Кельн
 1 : 1
27.01 20:30
Байер – Боруссия М
 - : -
28.01 17:30
Унион Б – Дармштадт
 - : -
28.01 19:30
Боруссия Д – Бохум
 - : -
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ЖК
Г
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Бавария

 23
Серу Гирасси

Серу Гирасси

Штутгарт

 17
Лоис Опенда

Лоис Опенда

РБ Лейпциг

 13
П
Лерой Сане

Лерой Сане

Бавария

 10
Ян-Никлас Бесте

Ян-Никлас Бесте

Хайденхайм

 8
Юлиан Брандт

Юлиан Брандт

Боруссия Д

 8
И К Ж
Матей Маглица

Матей Маглица

Дармштадт

 15 2 4
Максенс Лакруа

Максенс Лакруа

Вольфсбург

 16 1 2
Николас Хефлер

Николас Хефлер

Фрайбург

 14 1 5
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