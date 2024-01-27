«Бавария» выиграла у «Аугсбурга» благодаря голам Дэвиса и Кейна

«Бавария» на выезде победила «Аугсбург» в матче 19-го тура бундеслиги — 3:2.

У мюнхенцев голы забивали Александар Павлович, Альфонсо Дэвис и Харри Кейн. У хозяев отметился Эрмедин Демирович (дубль).

В концовке матча Мануэль Нойер отразил пенальти, который пробивал Свен Михель.

«Бавария» набрала 47 очков и приблизилась к лидеру чемпионата «Байеру» (48), у леверкузенцев остается один матч в запасе. «Аугсбург» с 21 очком — на 12-й строчке бундеслиги.

«Вердер» дома обыграл «Фрайбург» благодаря голам Марвина Дукша, Джастина Гидеона и Хулиана Малатини — 3:1. У гостей один мяч отыграл Винченцо Грифо.