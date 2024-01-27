Хет-трик Ундава принес «Штутгарту» разгромную победу над «Лейпцигом»

«Штутгарт» на своем поле разгромил «Лейпциг» в матче 19-го тура немецкой бундеслиги — 5:2.

Хет-трик за хозяев оформил Дениз Ундав. Форвард отличился на 30-й, 56-й и 75-й минутах. Еще по одному голу забили Энцо Мийо (25-я минута) и Джейми Левелинг (48-я).

Голами за гостей отметились Беньямин Шешко (32-я) и Лои Опенда (55-я).

«Штутгарт» (37 очков) занимает третье место в бундеслиге. «Лейпциг» (33) потерпел третье поражение подряд и идет четвертым.

В параллельных матчах «Вольфсбург» дома не сумел обыграть «Кельн» (1:1), а «Хоффенхайм» сыграл вничью с «Хайденхаймом» (1:1).