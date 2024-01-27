Хет-трик Ундава принес «Штутгарту» разгромную победу над «Лейпцигом»
«Штутгарт» на своем поле разгромил «Лейпциг» в матче 19-го тура немецкой бундеслиги — 5:2.
Хет-трик за хозяев оформил Дениз Ундав. Форвард отличился на 30-й, 56-й и 75-й минутах. Еще по одному голу забили Энцо Мийо (25-я минута) и Джейми Левелинг (48-я).
Голами за гостей отметились Беньямин Шешко (32-я) и Лои Опенда (55-я).
«Штутгарт» (37 очков) занимает третье место в бундеслиге. «Лейпциг» (33) потерпел третье поражение подряд и идет четвертым.
В параллельных матчах «Вольфсбург» дома не сумел обыграть «Кельн» (1:1), а «Хоффенхайм» сыграл вничью с «Хайденхаймом» (1:1).
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Байер
|18
|15
|3
|0
|50-14
|48
|
2
|Бавария
|19
|15
|2
|2
|56-18
|47
|
3
|Штутгарт
|19
|12
|1
|6
|43-25
|37
|
4
|РБ Лейпциг
|19
|10
|3
|6
|42-26
|33
|
5
|Боруссия Д
|18
|9
|6
|3
|37-25
|33
|
6
|Айнтрахт Ф
|19
|8
|7
|4
|30-22
|31
|
7
|Фрайбург
|19
|8
|4
|7
|25-31
|28
|
8
|Хоффенхайм
|19
|7
|4
|8
|35-37
|25
|
9
|Вердер
|19
|6
|5
|8
|28-32
|23
|
10
|Хайденхайм
|19
|6
|5
|8
|28-35
|23
|
11
|Вольфсбург
|19
|6
|4
|9
|23-30
|22
|
12
|Аугсбург
|19
|5
|6
|8
|28-36
|21
|
13
|Боруссия М
|18
|5
|5
|8
|35-38
|20
|
14
|Бохум
|18
|4
|8
|6
|20-34
|20
|
15
|Унион Б
|17
|4
|2
|11
|17-32
|14
|
16
|Кельн
|19
|2
|6
|11
|12-34
|12
|
17
|Майнц
|18
|1
|8
|9
|14-30
|11
|
18
|Дармштадт
|18
|2
|5
|11
|22-46
|11
|26.01
|22:30
|
Айнтрахт Ф – Майнц
|1 : 0
|27.01
|17:30
|
Аугсбург – Бавария
|2 : 3
|27.01
|17:30
|
Хоффенхайм – Хайденхайм
|1 : 1
|27.01
|17:30
|
Штутгарт – РБ Лейпциг
|5 : 2
|27.01
|17:30
|
Вердер – Фрайбург
|3 : 1
|27.01
|17:30
|
Вольфсбург – Кельн
|1 : 1
|27.01
|20:30
|
Байер – Боруссия М
|- : -
|28.01
|17:30
|
Унион Б – Дармштадт
|- : -
|28.01
|19:30
|
Боруссия Д – Бохум
|- : -
|Г
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|23
|
|
Серу Гирасси
Штутгарт
|17
|
|
Лоис Опенда
РБ Лейпциг
|13
|П
|
|
Лерой Сане
Бавария
|10
|
|
Ян-Никлас Бесте
Хайденхайм
|8
|
|
Юлиан Брандт
Боруссия Д
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Матей Маглица
Дармштадт
|15
|2
|4
|
|
Максенс Лакруа
Вольфсбург
|16
|1
|2
|
|
Николас Хефлер
Фрайбург
|14
|1
|5