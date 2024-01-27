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Сегодня, 15:15

«Байер» считает, что Алонсо останется в клубе еще на сезон

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Байер» рассчитывает, что главный тренер команды Хаби Алонсо останется в клубе еще на сезон, сообщает журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг.

По данным источника, немецкий клуб знает, что 42-летний испанец находится в списке интересов «Ливерпуля». Руководство «Байера» полагают, что тренер не покинет клуб летом, так как он уже интегрирован в планирование состава и строит команду на сезон-2024/25.

Контракт Алонсо с клубом действует до 2026 года. В текущем сезоне чемпионата Германии «Байер» занимает первое место в турнирной таблице, набрав 48 очков в 18 матчах.

ФК Байер
Хаби Алонсо
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Защитник «Галатасарая» Боэ сегодня прибудет в Мюнхен для подписания контракта с «Баварией»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Байер 18 15 3 0 50-14 48
2
 Бавария 18 14 2 2 53-16 44
3
 Штутгарт 18 11 1 6 38-23 34
4
 РБ Лейпциг 18 10 3 5 40-21 33
5
 Боруссия Д 18 9 6 3 37-25 33
6
 Айнтрахт Ф 19 8 7 4 30-22 31
7
 Фрайбург 18 8 4 6 24-28 28
8
 Хоффенхайм 18 7 3 8 34-36 24
9
 Хайденхайм 18 6 4 8 27-34 22
10
 Аугсбург 18 5 6 7 26-33 21
11
 Вольфсбург 18 6 3 9 22-29 21
12
 Боруссия М 18 5 5 8 35-38 20
13
 Вердер 18 5 5 8 25-31 20
14
 Бохум 18 4 8 6 20-34 20
15
 Унион Б 17 4 2 11 17-32 14
16
 Майнц 18 1 8 9 14-30 11
17
 Кельн 18 2 5 11 11-33 11
18
 Дармштадт 18 2 5 11 22-46 11
Результаты / календарь
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32 тур
33 тур
34 тур
26.01 22:30
Айнтрахт Ф – Майнц
 1 : 0
27.01 17:30
Аугсбург – Бавария
 - : -
27.01 17:30
Хоффенхайм – Хайденхайм
 - : -
27.01 17:30
Штутгарт – РБ Лейпциг
 - : -
27.01 17:30
Вердер – Фрайбург
 - : -
27.01 17:30
Вольфсбург – Кельн
 - : -
27.01 20:30
Байер – Боруссия М
 - : -
28.01 17:30
Унион Б – Дармштадт
 - : -
28.01 19:30
Боруссия Д – Бохум
 - : -
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ЖК
Г
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Бавария

 22
Серу Гирасси

Серу Гирасси

Штутгарт

 17
Лоис Опенда

Лоис Опенда

РБ Лейпциг

 12
П
Лерой Сане

Лерой Сане

Бавария

 10
Ян-Никлас Бесте

Ян-Никлас Бесте

Хайденхайм

 8
Юлиан Брандт

Юлиан Брандт

Боруссия Д

 8
И К Ж
Матей Маглица

Матей Маглица

Дармштадт

 15 2 4
Максенс Лакруа

Максенс Лакруа

Вольфсбург

 15 1 1
Николас Хефлер

Николас Хефлер

Фрайбург

 13 1 5
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