«Байер» считает, что Алонсо останется в клубе еще на сезон

«Байер» рассчитывает, что главный тренер команды Хаби Алонсо останется в клубе еще на сезон, сообщает журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг.

По данным источника, немецкий клуб знает, что 42-летний испанец находится в списке интересов «Ливерпуля». Руководство «Байера» полагают, что тренер не покинет клуб летом, так как он уже интегрирован в планирование состава и строит команду на сезон-2024/25.

Контракт Алонсо с клубом действует до 2026 года. В текущем сезоне чемпионата Германии «Байер» занимает первое место в турнирной таблице, набрав 48 очков в 18 матчах.