Алаба не сдержал слез при просмотре фильма о своей карьере в «Баварии»
03:48
Пресс-служба «Баварии» подготовила фильм о карьере защитника Давида Алабы. Выход состоится сегодня на официальном YouTube-канале клуба.
В Twitter мюнхенской команды был опубликован тизер, в котором показаны эмоции игрока при просмотре фильма. Австриец не сдержал слез.
28-летний Алаба в составе «Баварии» дважды выигрывал Лигу чемпионов, десять раз становился чемпионом Германии и шесть раз выигрывал Кубок страны.
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