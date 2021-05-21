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Алаба не сдержал слез при просмотре фильма о своей карьере в «Баварии»

03:48
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Пресс-служба «Баварии» подготовила фильм о карьере защитника Давида Алабы. Выход состоится сегодня на официальном YouTube-канале клуба.

В Twitter мюнхенской команды был опубликован тизер, в котором показаны эмоции игрока при просмотре фильма. Австриец не сдержал слез.

28-летний Алаба в составе «Баварии» дважды выигрывал Лигу чемпионов, десять раз становился чемпионом Германии и шесть раз выигрывал Кубок страны.

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