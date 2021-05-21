Гнабри заявил, что недоволен своим сезоном в «Баварии»

Полузащитник «Баварии» Серж Гнабри заявил, что остался недоволен своим выступлением в сезоне-2020/21.

«Я недоволен собой. Хотел забить больше голов, отдать больше голевых передач. К сожалению, во многих матчах я упускал очень хорошие моменты. Нужно поработать над этим», — приводит Goal слова Гнабри.

В сезоне-2020/21 Гнабри провел 37 матчей за «Баварию», на его счету 10 голов и 6 результативных передач.