Гнабри заявил, что недоволен своим сезоном в «Баварии»
12:58
Полузащитник «Баварии» Серж Гнабри заявил, что остался недоволен своим выступлением в сезоне-2020/21.
«Я недоволен собой. Хотел забить больше голов, отдать больше голевых передач. К сожалению, во многих матчах я упускал очень хорошие моменты. Нужно поработать над этим», — приводит Goal слова Гнабри.
В сезоне-2020/21 Гнабри провел 37 матчей за «Баварию», на его счету 10 голов и 6 результативных передач.
Дополнительная информация:
https://www.goal.com/en/news/gnabry-disappointing-campaign-bayern-munich/10esy0y7avftp1qzz2xnfdvrxs
Читайте также
0
Зачет
vs
1
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю