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Гнабри заявил, что недоволен своим сезоном в «Баварии»

12:58
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Полузащитник «Баварии» Серж Гнабри заявил, что остался недоволен своим выступлением в сезоне-2020/21.

«Я недоволен собой. Хотел забить больше голов, отдать больше голевых передач. К сожалению, во многих матчах я упускал очень хорошие моменты. Нужно поработать над этим», — приводит Goal слова Гнабри.

В сезоне-2020/21 Гнабри провел 37 матчей за «Баварию», на его счету 10 голов и 6 результативных передач.

Дополнительная информация:

https://www.goal.com/en/news/gnabry-disappointing-campaign-bayern-munich/10esy0y7avftp1qzz2xnfdvrxs

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