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Сегодня, 19:53

Агент Нюбеля подтвердил, что «Бавария» собирается вернуть голкипера из «Монако»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Александр Нюбель.
Фото Global Look Press

Штефан Бэкс, агент вратаря Александра Нюбеля подтвердил, что «Бавария» намерена вернуть футболиста из аренды.

В данный момент голкипер выступает за «Монако».

«Да, «Бавария» хочет отозвать Нюбеля, клуб уже сообщил мне об этом. Теперь осталось, чтобы клубы пришли к соглашению между собой. Александру важно понимать, какие у него перспективы», — приводит Sky Germany слова Бэкса.

«Монако» арендовал Нюбеля у «Баварии» в июле 2021 года до конца июня 2023 года. В сезоне-2022/23 26-летний немец пропустил 33 гола в 23 матчах за монегасков, отыграв 6 встреч на ноль.

«Бавария» хочет отозвать Нюбеля из аренды, поскольку основной вратарь команды Мануэль Нойер сломал ногу, пока катался на лыжах во время отпуска и выбыл до конца сезона-2022/23.

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⚽ Футбол. Чемпионат мира. Полуфинал
Франция
Марокко

Ф1(-1.5)

29%

2.60

Х2

24%

2.65

ИТБ1 (1.5)

23%

1.88
⚽ Футбол. Чемпионат мира. Полуфинал
Аргентина 3
Хорватия 0
Матч завершен

ТБ 2.5

35%

2.50

П1

25%

1.90

ТМ 1.5

14%

2.70
🏒 Хоккей. НХЛ. Регулярный чемпионат
Тампа-Бэй 6
Сиэтл 2
Матч завершен

П1

24%

1.85

ИТБ1 (3.5)

19%

2.00

Ф1(-1)

17%

2.04
Мануэль Нойер
Футбол
ФК Бавария
0
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«Бавария» рассматривает Буну на замену Нойеру
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Бавария 15 10 4 1 49-13 34
2
 Фрайбург 15 9 3 3 25-17 30
3
 РБ Лейпциг 15 8 4 3 30-21 28
4
 Айнтрахт Ф 15 8 3 4 32-24 27
5
 Унион Б 15 8 3 4 24-20 27
6
 Боруссия Д 15 8 1 6 25-21 25
7
 Вольфсбург 15 6 5 4 24-20 23
8
 Боруссия М 15 6 4 5 28-24 22
9
 Вердер 15 6 3 6 25-27 21
10
 Майнц 15 5 4 6 19-24 19
11
 Хоффенхайм 15 5 3 7 22-22 18
12
 Байер 15 5 3 7 25-26 18
13
 Кельн 15 4 5 6 21-29 17
14
 Аугсбург 15 4 3 8 18-26 15
15
 Штутгарт 15 3 5 7 18-27 14
16
 Герта 15 3 5 7 19-22 14
17
 Бохум 15 4 1 10 14-36 13
18
 Шальке 15 2 3 10 13-32 9
Результаты / календарь
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
20.01 22:30
РБ Лейпциг – Бавария
 - : -
21.01 17:30
Бохум – Герта
 - : -
21.01 17:30
Айнтрахт Ф – Шальке
 - : -
21.01 17:30
Штутгарт – Майнц
 - : -
21.01 17:30
Унион Б – Хоффенхайм
 - : -
21.01 17:30
Вольфсбург – Фрайбург
 - : -
21.01 20:30
Кельн – Вердер
 - : -
22.01 17:30
Боруссия Д – Аугсбург
 - : -
22.01 19:30
Боруссия М – Байер
 - : -
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ЖК
Г
Кристофер Нкунку

Кристофер Нкунку

РБ Лейпциг

 12
Никлас Фюллкруг

Никлас Фюллкруг

Вердер

 10
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Боруссия М

 10
П
Рандаль Коло Муани

Рандаль Коло Муани

Айнтрахт Ф

 9
Алассан Плеа

Алассан Плеа

Боруссия М

 7
Доминик Собослои

Доминик Собослои

РБ Лейпциг

 7
И К Ж
Марко Фридль

Марко Фридль

Вердер

 14 1 3
Доминик Дрекслер

Доминик Дрекслер

Шальке-04

 12 1 2
Александр Хак

Александр Хак

Майнц

 13 1 2
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