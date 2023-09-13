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Сегодня, 11:53

Агент Клоппа заявил, что тренер «Ливерпуля» не возглавит сборную Германии

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Агент Марк Косицке, представляющий интересы главного тренера «Ливерпуля» Юрген Клоппа, отреагировал на информацию о том, что его клиент может возглавить сборную Германии.

«У него долгосрочный контракт с «Ливерпулем». Он не подходит на должность тренера сборной», — цитирует Косицке журналист Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что фаворитом на пост главного тренера сборной Германии является экс-тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн.

10 сентября DFB объявил об увольнении Ханси Флика, который возглавлял команду с 2021 года. 9 сентября сборная Германии в товарищеском матче проиграла Японии (1:4).

Сборная Германии не вышла из группы на ЧМ-2022 в Катаре. В 2024 году Германия станет хозяином чемпионата Европы по футболу.

Футбол
Сборная Германии по футболу
ФК Ливерпуль
Юрген Клопп
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Байер 3 3 0 0 11-3 9
2
 Бавария 3 3 0 0 9-2 9
3
 Штутгарт 3 2 0 1 11-5 6
4
 РБ Лейпциг 3 2 0 1 10-4 6
5
 Унион Б 3 2 0 1 8-5 6
6
 Хоффенхайм 3 2 0 1 7-5 6
7
 Вольфсбург 3 2 0 1 5-4 6
8
 Фрайбург 3 2 0 1 3-6 6
9
 Боруссия Д 3 1 2 0 4-3 5
10
 Айнтрахт Ф 3 1 2 0 3-2 5
11
 Вердер 3 1 0 2 4-5 3
12
 Аугсбург 3 0 2 1 7-9 2
13
 Бохум 3 0 2 1 3-8 2
14
 Кельн 3 0 1 2 2-4 1
15
 Хайденхайм 3 0 1 2 4-7 1
16
 Боруссия М 3 0 1 2 5-9 1
17
 Майнц 3 0 1 2 2-9 1
18
 Дармштадт 3 0 0 3 2-10 0
Результаты / календарь
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34 тур
15.09 21:30
Бавария – Байер
 - : -
16.09 16:30
Кельн – Хоффенхайм
 - : -
16.09 16:30
Фрайбург – Боруссия Д
 - : -
16.09 16:30
Майнц – Штутгарт
 - : -
16.09 16:30
РБ Лейпциг – Аугсбург
 - : -
16.09 16:30
Вольфсбург – Унион Б
 - : -
16.09 19:30
Бохум – Айнтрахт Ф
 - : -
17.09 16:30
Хайденхайм – Вердер
 - : -
17.09 18:30
Дармштадт – Боруссия М
 - : -
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Г
Серу Гирасси

Серу Гирасси

Штутгарт

 5
Кевин Беренс

Кевин Беренс

Унион Б

 4
Виктор Бонифасе

Виктор Бонифасе

Байер

 4
П
Эрмедин Демирович

Эрмедин Демирович

Аугсбург

 3
Альфонсо Дэйвис

Альфонсо Дэйвис

Бавария

 3
Хави Симонс

Хави Симонс

РБ Лейпциг

 3
И К Ж
Кевин Фолланд

Кевин Фолланд

Унион Б

 3 1 0
Ансгар Кнауфф

Ансгар Кнауфф

Айнтрахт Ф

 1 0 0
Брэнден Ааронсон

Брэнден Ааронсон

Унион Б

 2 0 0
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