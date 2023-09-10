Нагельсманн — фаворит на пост главного тренера сборной Германии
Бывший главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн является основным кандидатом на пост главного тренера сборной Германии, утверждает Bild.
Немецкий футбольный союз (DFB) 10 сентября объявил об увольнении 58-летнего специалиста. 9 сентября сборная Германии в товарищеском матче проиграла Японии (1:4).
Последним местом работы Нагельсманна была «Бавария», которую 36-летний специалист покинул в марте этого года. Ранее он тренировал «Лейпциг» и «Хоффенхайм».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Байер
|3
|3
|0
|0
|11-3
|9
|
2
|Бавария
|3
|3
|0
|0
|9-2
|9
|
3
|Штутгарт
|3
|2
|0
|1
|11-5
|6
|
4
|РБ Лейпциг
|3
|2
|0
|1
|10-4
|6
|
5
|Унион Б
|3
|2
|0
|1
|8-5
|6
|
6
|Хоффенхайм
|3
|2
|0
|1
|7-5
|6
|
7
|Вольфсбург
|3
|2
|0
|1
|5-4
|6
|
8
|Фрайбург
|3
|2
|0
|1
|3-6
|6
|
9
|Боруссия Д
|3
|1
|2
|0
|4-3
|5
|
10
|Айнтрахт Ф
|3
|1
|2
|0
|3-2
|5
|
11
|Вердер
|3
|1
|0
|2
|4-5
|3
|
12
|Аугсбург
|3
|0
|2
|1
|7-9
|2
|
13
|Бохум
|3
|0
|2
|1
|3-8
|2
|
14
|Кельн
|3
|0
|1
|2
|2-4
|1
|
15
|Хайденхайм
|3
|0
|1
|2
|4-7
|1
|
16
|Боруссия М
|3
|0
|1
|2
|5-9
|1
|
17
|Майнц
|3
|0
|1
|2
|2-9
|1
|
18
|Дармштадт
|3
|0
|0
|3
|2-10
|0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|15.09
|21:30
|
Бавария – Байер
|- : -
|16.09
|16:30
|
Кельн – Хоффенхайм
|- : -
|16.09
|16:30
|
Фрайбург – Боруссия Д
|- : -
|16.09
|16:30
|
Майнц – Штутгарт
|- : -
|16.09
|16:30
|
РБ Лейпциг – Аугсбург
|- : -
|16.09
|16:30
|
Вольфсбург – Унион Б
|- : -
|16.09
|19:30
|
Бохум – Айнтрахт Ф
|- : -
|17.09
|16:30
|
Хайденхайм – Вердер
|- : -
|17.09
|18:30
|
Дармштадт – Боруссия М
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Серу Гирасси
Штутгарт
|5
|
|
Кевин Беренс
Унион Б
|4
|
|
Виктор Бонифасе
Байер
|4
|П
|
|
Эрмедин Демирович
Аугсбург
|3
|
|
Альфонсо Дэйвис
Бавария
|3
|
|
Хави Симонс
РБ Лейпциг
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Кевин Фолланд
Унион Б
|3
|1
|0
|
|
Ансгар Кнауфф
Айнтрахт Ф
|1
|0
|0
|
|
Брэнден Ааронсон
Унион Б
|2
|0
|0
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