Киммих из-за травмы пропустит матч «Баварии» с «Байером»
Немецкий полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих может пропустить ближайший матч команды из-за повреждения, полученного во время товарищеской встречи между сборными Германии и Японии (1:4).
По данным журналиста Максимилиана Коха, футболист получил травму бедра, его состояние сейчас станет известно после сегодняшнего медобследования.
15 сентября «Бавария» сыграет с «Байером» в матче чемпионата Германии. В этом сезоне бундеслиги 28-летний футболист провел 3 матча, отметившись 2 ассистами.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Байер
|3
|3
|0
|0
|11-3
|9
|
2
|Бавария
|3
|3
|0
|0
|9-2
|9
|
3
|Штутгарт
|3
|2
|0
|1
|11-5
|6
|
4
|РБ Лейпциг
|3
|2
|0
|1
|10-4
|6
|
5
|Унион Б
|3
|2
|0
|1
|8-5
|6
|
6
|Хоффенхайм
|3
|2
|0
|1
|7-5
|6
|
7
|Вольфсбург
|3
|2
|0
|1
|5-4
|6
|
8
|Фрайбург
|3
|2
|0
|1
|3-6
|6
|
9
|Боруссия Д
|3
|1
|2
|0
|4-3
|5
|
10
|Айнтрахт Ф
|3
|1
|2
|0
|3-2
|5
|
11
|Вердер
|3
|1
|0
|2
|4-5
|3
|
12
|Аугсбург
|3
|0
|2
|1
|7-9
|2
|
13
|Бохум
|3
|0
|2
|1
|3-8
|2
|
14
|Кельн
|3
|0
|1
|2
|2-4
|1
|
15
|Хайденхайм
|3
|0
|1
|2
|4-7
|1
|
16
|Боруссия М
|3
|0
|1
|2
|5-9
|1
|
17
|Майнц
|3
|0
|1
|2
|2-9
|1
|
18
|Дармштадт
|3
|0
|0
|3
|2-10
|0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
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15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|15.09
|21:30
|
Бавария – Байер
|- : -
|16.09
|16:30
|
Кельн – Хоффенхайм
|- : -
|16.09
|16:30
|
Фрайбург – Боруссия Д
|- : -
|16.09
|16:30
|
Майнц – Штутгарт
|- : -
|16.09
|16:30
|
РБ Лейпциг – Аугсбург
|- : -
|16.09
|16:30
|
Вольфсбург – Унион Б
|- : -
|16.09
|19:30
|
Бохум – Айнтрахт Ф
|- : -
|17.09
|16:30
|
Хайденхайм – Вердер
|- : -
|17.09
|18:30
|
Дармштадт – Боруссия М
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Серу Гирасси
Штутгарт
|5
|
|
Кевин Беренс
Унион Б
|4
|
|
Виктор Бонифасе
Байер
|4
|П
|
|
Эрмедин Демирович
Аугсбург
|3
|
|
Альфонсо Дэйвис
Бавария
|3
|
|
Хави Симонс
РБ Лейпциг
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Кевин Фолланд
Унион Б
|3
|1
|0
|
|
Ансгар Кнауфф
Айнтрахт Ф
|1
|0
|0
|
|
Брэнден Ааронсон
Унион Б
|2
|0
|0
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