19-летний футболист «Тулузы» перешел в гладбахскую «Боруссию

«Боруссия» из Менхенгладбаха объявила о подписании контракта с французским полузащитником «Тулузы» Куадио Коне, сообщает пресс-служба клуба из Германии.

Welcome to Borussia, @kone_manu! ??



The Foals have signed Kouadio 'Manu' Kon? on a deal until 2025. He will rejoin @ToulouseFC on loan for the rest of the 2020/21 season ?#DieFohlen pic.twitter.com/bIWBFdj2Uu — Gladbach (@borussia_en) January 21, 2021

Переход 19-летнего игрока обошелся «Боруссии» в 9 миллионов евро. Футболист продолжит выступать за «Тулузу» на правах аренды до конца сезона.

В нынешнем сезоне Коне отыграл 19 матчей во французской лиге 2 и забил один мяч.