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19-летний футболист «Тулузы» перешел в гладбахскую «Боруссию

17:18
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«Боруссия» из Менхенгладбаха объявила о подписании контракта с французским полузащитником «Тулузы» Куадио Коне, сообщает пресс-служба клуба из Германии.

Переход 19-летнего игрока обошелся «Боруссии» в 9 миллионов евро. Футболист продолжит выступать за «Тулузу» на правах аренды до конца сезона.

В нынешнем сезоне Коне отыграл 19 матчей во французской лиге 2 и забил один мяч.

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