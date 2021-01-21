19-летний футболист «Тулузы» перешел в гладбахскую «Боруссию
17:18
«Боруссия» из Менхенгладбаха объявила о подписании контракта с французским полузащитником «Тулузы» Куадио Коне, сообщает пресс-служба клуба из Германии.
Переход 19-летнего игрока обошелся «Боруссии» в 9 миллионов евро. Футболист продолжит выступать за «Тулузу» на правах аренды до конца сезона.
В нынешнем сезоне Коне отыграл 19 матчей во французской лиге 2 и забил один мяч.
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