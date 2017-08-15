14:12 | Футбол — Германия

12-летний нападающий дортмундской "Боруссии" оформил дубль в игре 17-летних

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Нападающий Юссуфа Мукоко забил два мяча в матче за дортмундскую "Боруссию" (U-17) против "Унтеррата", сообщает bvbtotal. Немецкому форварду камерунского происхождения в ноябре этого года исполнится 13 лет.

Отметим, что Мукоко присоединился к академии дортмундцев в июле этого года и успел зарекомендовать себя одним из самых талантливых футболистов "Боруссии" в своей возрастной группе.

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (4)
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баламошка

Ему 12?! Немаленький уже судя по найденной в инете фотке. Уже, небось, половину истинных ариек Германии отшпилил.

16:23

баламошка

Дайте видео!!!

16:20

Slim Taller

Такие же 12 как у Думбия 20.

15:42

Rulen Bagdasys

На деле все 18, наверное. )

14:56