12-летний нападающий дортмундской "Боруссии" оформил дубль в игре 17-летних

Нападающий Юссуфа Мукоко забил два мяча в матче за дортмундскую "Боруссию" (U-17) против "Унтеррата", сообщает bvbtotal. Немецкому форварду камерунского происхождения в ноябре этого года исполнится 13 лет.

Отметим, что Мукоко присоединился к академии дортмундцев в июле этого года и успел зарекомендовать себя одним из самых талантливых футболистов "Боруссии" в своей возрастной группе.