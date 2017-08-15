12-летний нападающий дортмундской "Боруссии" оформил дубль в игре 17-летних

Нападающий Юссуфа Мукоко забил два мяча в матче за дортмундскую "Боруссию" (U-17) против "Унтеррата", сообщает bvbtotal. Немецкому форварду камерунского происхождения в ноябре этого года исполнится 13 лет.
Отметим, что Мукоко присоединился к академии дортмундцев в июле этого года и успел зарекомендовать себя одним из самых талантливых футболистов "Боруссии" в своей возрастной группе.
баламошка
Ему 12?! Немаленький уже судя по найденной в инете фотке. Уже, небось, половину истинных ариек Германии отшпилил.
16:23
баламошка
Дайте видео!!!
16:20
Slim Taller
Такие же 12 как у Думбия 20.
15:42
Rulen Bagdasys
На деле все 18, наверное. )
14:56