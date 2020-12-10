Игру не остановить! Восьмой сезон «Футбола для дружбы» завершен

9 декабря состоялся Гранд-финал восьмого сезона Международной детской социальной программы ПАО «Газпром» «Футбол для дружбы». За ходом финала зрители могли наблюдать в прямом эфире.

Финал сезона каждый год проходит с размахом в разных городах мира и приурочен обычно к финалу Лиги чемпионов. Но этот год другой, и в нем все по-другому. Тем не менее пандемия коронавируса не отменила мероприятие, только в 2020-м местом действия финала стал целый мир. Тысячи зрителей и участников со всего мира, и все — в режиме онлайн.

Кульминацией насыщенного событиями Гранд-финала стали решающие игры Всемирного онлайн-чемпионата по «Футболу для дружбы», но в этот день свои призы получили не только футболисты. В частности, награду лучшему юному журналисту 8-го сезона получил школьник из Бангладеш Шахрияр Ахмед Махир. «Для меня честь получить этот приз, — признался он. — Не могу описать словами, насколько я счастлив. Отдельное спасибо хочу сказать организаторам и всем юным журналистам. Рад быть частью этой программы».

Руководитель департамента УЕФА по подготовке и обучению специалистов в сфере футбола Фрэнк Лудольф назвал лучшие проекты адаптации детского футбола в условиях пандемии. Победителями в четырех номинациях стали «Газпром"-Академия «Зенита», ФК «Минерва» из Индии, нигерийский клуб SACF, а также женская академия Las superpoderosas из Боливии. Южноамериканки и их проект «Изгоняя пандемию» был признан лучшим. «Мы не ожидали победы, — подчеркнула глава проекта Кармен Посо. — Мы нервничали, не находили себе места и скрестили пальцы. Спасибо за то, что разделили с нами девять ценностей. Эта победа означает, что нет ничего невозможного. Нужно лишь работать и идти к своей мечте».

Обладатель Кубка Девяти ценностей на этот раз решался онлайн-голосованием. Ежегодно юные послы из стран и регионов мира решают, какому клубу отдать приз. За ходом опроса можно было следить в режиме live — «Манчестер Юнайтед» и «Реал» поочередно вырывались на второе место, но до «Барселоны» никто из них не добрался. Каталонский клуб во второй раз получил Кубок Девяти ценностей, а победителя торжественно объявил юный посол программы «Футбол для дружбы» Денис Аладьев.

Разумеется, основным событием вечера стали решающие матчи Всемирного чемпионата по «Футболу для дружбы» — они проходили на платформе игры F4F World, специально разработанной для этого сезона. 32 команды сражались за победу, а 9 декабря состоялся «Финал четырех». В первом полуфинале «Окапи» победили «Мангустовых лемуров» со счетом 4:0,5. А в другом полуфинале «Саламандры» обыграли «Гадюк Вагнера» со счетом 3,5:-1,5.

Перед финалом участников напутствовал легендарный защитник сборной Бразилии и глобальный посол программы «Футбол для дружбы» Роберто Карлос: «Это был незабываемый опыт для всех юных участников программы со всего мира. «Футбол для дружбы» объединяет по-настоящему талантливых и амбициозных ребят, любящих футбол, дает им возможность развиваться, узнать друг друга лучше и найти преданных друзей из других стран. Многие юные футболисты мечтают присоединиться к «Футболу для дружбы». Общечеловеческие ценности, которые пропагандирует программа, действительно важны для детей, для их будущего. Не могу дождаться финала!»

Игра не разочаровала и по зрелищности не уступала некоторым финалам Лиги чемпионов. «Окапи» провели великолепный матч, но в этот день сильнее оказались «Саламандры». Итоговый счет — 6:-3. Среди победителей оказалась россиянка Анна Шишкина, но аплодисменты заслуживают и все ее одноклубники: Алинур Габиденулы (Казахстан), Михаил Шумахер (Латвия), Адриана Йоканович (Босния), Хамза Таха (ОАЭ), а также тренер Мухаммет Фатих Гюльдем (Турция). Все они в следующем году отправятся в Стамбул на финал Лиги чемпионов УЕФА. А новая мобильная игра теперь доступна для скачивания всем желающим.