«Футбол для дружбы» объединил участников из более чем 200 стран и установил третий Мировой рекорд Гиннесса

Завершился Девятый сезон Международной детской социальной программы ПАО «Газпром» «Футбол для дружбы».

Одной из отличительных особенностей завершившегося сезона стало проведение Всемирного онлайн-чемпионата по «Футболу для дружбы» на платформе бесплатного многопользовательского футбольного симулятора Football for Friendship World. Приложение было запущено в декабре 2020 года и доступно сейчас на различных платформах на 27 языках. Игра предполагает соревнования в смешанных международных командах по принципу «Футбола для дружбы». В финале чемпионата победила команда «Аргали», в составе которой играли ребята из Арубы, Белиза, Гватемалы, Коста-Рики и Мексики. Комментировал матч в прямом эфире Язн Таха, 1/64-летний комментатор из Сирии.

Юные журналисты из Бангладеш, Боливии, Венгрии и США были названы лучшими журналистами по итогам работы Международного детского пресс-центра «Футбола для дружбы», а подготовленные ими интервью, статьи и репортажи были опубликованы ведущими спортивными СМИ в разных странах.

Тренеры и Юные футболисты более 350 футбольных академий и спортивных школ приняли участие в спортивных, экологических и образовательных мероприятиях программы. По итогам сезона социальные инициативы академий из Афганистана, Индии, Шри-Ланки и Того стали обладателями Международной премии «Футбола для дружбы», а еще 1/64 футбольных академий получили гранты на развитие детского футбола и продвижение ценностей программы среди своих воспитанников, в том числе академии в Боливии, Канаде, Колумбии, Парагвае, Пуэрто-Рико, Тринидаде и Тобаго.

В рамках финальных мероприятий сезона участники установили уже третий для «Футбола для дружбы» Мировой рекорд Гиннесса за самое большое количество посетителей виртуального стадиона в мире. Ранее проект был также отмечен Мировыми рекордами Гиннесса за самую многонациональную футбольную тренировку на планете и самое массовое футбольное онлайн-мероприятие в мире.

— Я рад, что «Футбол для дружбы» приобретает все больше друзей и сторонников по всему миру — не только среди детей, но и среди их родителей, а также футбольных клубов и академий «Газпром» реализует большое количество социальных инициатив, в том числе в области спорта. Я считаю, что «Футбол для дружбы» — один из самых нужных, важных и необходимых международных социальных проектов, особенно сегодня, — отметил Виктор Зубков, председатель совета директоров ПАО «Газпром».

— Я был счастлив выступить в этом году в качестве посла «Футбола для дружбы», — заявил Роберто Карлос, Глобальный посол «Футбола для дружбы». — Общечеловеческие ценности, пропагандируемые проектом, имеют большое значение для молодежи и ее будущего. Как профессиональный игрок, а теперь и как тренер, я знаю, как важно не просто быть хорошим футболистом, но также обладать сильным характером и уметь взаимодействовать с людьми из разных стран, представителями разных культур. В этом отношении «Футбол для дружбы» действительно делает наш мир лучше.