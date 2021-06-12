Покрас Лампас представил арт-объект, который станет основой первого в истории мирового футбола NFT -трофея за лучший гол чемпионата Европы по футболу.

11 июня в Санкт-Петербурге в футбольной деревне Евро-2020 началось создание уникальной арт-инсталляции, которая будет оцифрована и трансформирована в NFT-трофей. С инициативой создания абсолютно новой награды за лучший гол турнира выступило ПАО «Газпром» – официальный спонсор турнира. Для воплощения идеи был приглашен известный российский каллиграфутурист Покрас Лампас.

Арт-инсталляция в Санкт-Петербурге.

По замыслу художника, к 12 июня будет закончено создание инсталляции. Арт-объект представляет собой 432 футбольных мяча, на которых в каллиграфическом орнаменте зашифрованы название чемпионата, компании «Газпром», Международной детской социальной программы ПАО «Газпром» «Футбол для дружбы» и ее ценностей: дружба, равенство, справедливость, здоровье, мир, преданность, победа, традиции и честь. Каллиграфия не коснется только мяча победителя – до тех пор, пока не станет известно его имя. Мячи образуют собой открытое арт-пространство, в котором любой человек может создать необычный контент для своей аудитории.

Покрас Лампас.

В дальнейшем арт-инсталляция перестанет существовать как физический объект и возродится как цифровое произведение искусства в формате NFT-токена. Цифровую награду и мяч победителя вручат футболисту, забившему лучший гол Евро-2020. В церемонии вручения награды примут участие Юные послы программы «Футбол для дружбы» из всех стран проведения чемпионата Европы. Голограмма награды будет передана в экспозицию штаб-квартиры УЕФА в швейцарском Ньоне.

Награда победителя «Goal of the tournament» станет первым цифровым трофеем в истории футбола. Объединив физическое восприятие и цифровую реальность в настоящем произведении искусства, она станет творческим воплощением духа Евро-2020 – глобального события, которое объединяет людей всего мира вокруг спорта.

«Сегодня очень важный день, потому что впервые в истории мирового футбола трофеем за лучший гол Евро станет не просто физический объект, но еще и диджитальный NFT-трофей. Благодаря поддержке «Газпрома», официального спонсора чемпионата Европы, у нас есть возможность презентовать Россию на мировом уровне и донести наш трофей до самого лучшего мастера этого вида спорта», – отметил Покрас Лампас.

«Газпром», как многолетний партнер УЕФА, уже не в первый раз выступает с инициативами, способствующими развитию мирового футбола, – заметил маркетинговый директор УЕФА Ги-Лоран Эпстейн. – Награда за лучший гол – это уникальный факт в истории мирового спорта, и мы надеемся, что на протяжении следующего месяца у нас будет большой выбор замечательных голов».