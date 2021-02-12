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Дубль Мостового помог «Зениту» обыграть сборную Узбекистана

11:36
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«Зенит» обыграл сборную Узбекистана (4:0) в товарищеском матче на втором зимнем сборе в Дубае (ОАЭ).

В составе петербургского клуба дубль оформил Андрей Мостовой, еще по голу забили Станислав Крапухин и Даниил Шамкин.

Товарищеские матчи. Клубы

«Зенит» — Узбекистан — 4:0 (1:0)

Голы: Мостовой, 14 — (1:0), Крапухин, 52 — (2:0), Мостовой, 67 — (3:0), Шамкин, 80 — (4:0)

Этой встречей «Зенит» завершил второй тренировочный сбор. Команда отправится в Петербург. 20 февраля сине-бело-голубые сыграют с тульским «Арсеналом» в Кубке России.

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