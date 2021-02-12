«Тамбов» в товарищеском матче обыграл «Строгино»

«Тамбов» в товарищеском матче обыграл клуб ПФЛ «Строгино» (3:1).

Счет был открыт на 4-й минуте футболистом, находящегося на просмотре в «Тамбове». На 10-й минуте «Строгино» забил ответный мяч. На 34-й минуте Артем Архипов вывел «Тамбов» вперед, а на 62-й минуте тамбовчане забили 3 мяч.

21 февраля «Тамбов» сыграет с «Локомотивом» в 1/8 финала Кубка России.

Товарищеские матчи. Клубы

«Тамбов» — «Строгино» — 3:1

12 февраля