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«Тамбов» в товарищеском матче обыграл «Строгино»

17:20
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«Тамбов» в товарищеском матче обыграл клуб ПФЛ «Строгино» (3:1).

Счет был открыт на 4-й минуте футболистом, находящегося на просмотре в «Тамбове». На 10-й минуте «Строгино» забил ответный мяч. На 34-й минуте Артем Архипов вывел «Тамбов» вперед, а на 62-й минуте тамбовчане забили 3 мяч.

21 февраля «Тамбов» сыграет с «Локомотивом» в 1/8 финала Кубка России.

Товарищеские матчи. Клубы

«Тамбов» — «Строгино» — 3:1

12 февраля

Товарищеские матчи: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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