«Тамбов» в товарищеском матче обыграл «Строгино»
17:20
«Тамбов» в товарищеском матче обыграл клуб ПФЛ «Строгино» (3:1).
Счет был открыт на 4-й минуте футболистом, находящегося на просмотре в «Тамбове». На 10-й минуте «Строгино» забил ответный мяч. На 34-й минуте Артем Архипов вывел «Тамбов» вперед, а на 62-й минуте тамбовчане забили 3 мяч.
21 февраля «Тамбов» сыграет с «Локомотивом» в 1/8 финала Кубка России.
Товарищеские матчи. Клубы
«Тамбов» — «Строгино» — 3:1
12 февраля
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