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«Ростов» не смог обыграть клуб из третьего испанского дивизиона

16:24
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«Ростов» не смог обыграть испанский клуб «Атлетико Санлукеньо» (0:0) в товарищеском матче.

14 февраля подопечные Валерия Карпина встретятся с московским «Локомотивом».

Товарищеские матчи. Клубы

«Атлетико Санлукеньо» — «Ростов» — 0:0

«Ростов»: Бабурин, Рукас (Мухин, 46), Поярков (Козлов, 67), Павловец (Алеесами, 67), Махатадзе (Хаджикадунич, 67), Глебов (Норманн, 67), Лангович (Байрамян, 67), Альмквист (Тугарев, 67), Гигович (Саплинов, 67), Полоз (Сухомлинов, 67), Сохиев (Турищев, 46).

11 февраля.

Товарищеские матчи: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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