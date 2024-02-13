Футбол
Товарищеские матчи
Премьер-лига (РПЛ) FONBET Кубок России Мелбет-Первая Лига Лига чемпионов Результаты
Главная
Футбол
Товарищеские матчи

Сегодня, 15:00

«Зенит» — «Сантос»: смотреть трансляцию матча в прямом эфире

Трансляция игры «Зенит» — «Сантос» на «Матч ТВ» начнется в 16.30
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Футболист «Зенита» Вендел.
Вендел.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Зенит» сыграет против бразильского «Сантоса» в заключительном матче Кубка равноправия 13 февраля. Встреча пройдет на стадионе имени шейха Джассима бин Хамада в Дохе (Катар). Начало — в 17.00 по московскому времени.

Посмотреть бесплатно видеотрансляцию противостояния «Зенит» — «Сантос» можно будет в прямом эфире на канале «Матч ТВ» в телеэфире и на сайте matchtv.ru. Игру также покажут по подписке на телеканале «Матч Премьер» и в официальном сообществе «Зенита» во ВКонтакте. Следите за ключевыми событиями игры в матч-центре «СЭ».

«СЭ» на своем сайте проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка между «Зенитом» и «Сантосом».

В Кубке равноправия принимают участие «Зенит», «Сантос», «Шанхай Шэньхуа» и «Аль-Духаиль». Сине-бело-голубые досрочно стали победителями турнира 9 февраля.

Сергей Семак и&nbsp;Фабио Кариле. «Зенит» — «Сантос». Онлайн-трансляция матча

Футбол
ФК Зенит
ФК Сантос
9
Читайте также
Игры будущего стартуют в Казани 21 февраля
Исполком УЕФА утвердил размеры бонусов для участников Евро 2024
Выявлены новые преступления участников движения АУЕ в Тыве
Рогов сообщил о ликвидации российскими военными элитного офицера ВСУ
В Мариуполе нашли заминированный схрон с оружием и секретной документацией СБУ
В ДНР рассказали о гибели украинских военных из-за бракованного шведского оружия
Популярное видео
"Торпедо" - "Шеффилд" - 5:0. Как это было
Уренья не забыл русский
Россия - Гана. Лучшие моменты
"Ливерпуль" - "Барселона". Лучшие моменты
"Милан" - "Челси". Лучшие моменты
"Бавария" - "Реал". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Лестер". Лучшие моменты
"Ливерпуль" - "Милан". Лучшие моменты
"Интер" - "Бавария". Лучшие моменты
"Селтик" - "Барселона". Лучшие моменты
"Тоттенхэм" - "Атлетико". Лучшие моменты
"Боруссия" Д - "Манчестер Сити". Лучшие моменты
"Челси" - "Ливерпуль". Лучшие моменты
"Бавария" - "Милан". Лучшие моменты
"Реал" - "ПСЖ". Лучшие моменты
"Ювентус" - "Тоттенхэм". Лучшие моменты
"Селтик" - "Лестер". Лучшие моменты
"Мельбурн Виктори" - "Ювентус". Лучшие моменты
"Манчестер Юнайтед" - "Боруссия" Д. Лучшие моменты
Бельгия - Норвегия. Лучшие моменты
Швеция - Уэльс. Лучшие моменты
Англия - Португалия. Лучшие моменты
Швеция - Словения. Лучшие моменты
Англия - Австралия. Лучшие моменты
Англия - Турция. Лучшие моменты
Шотландия - Дания. Лучшие моменты
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза: основные новости и трансферы в перерыве чемпионата
Гладилин: «Стоит ли «Спартаку» каждый год всей командой окунаться в прорубь, чтобы очиститься? Нет»
Юрист объяснил срыв трансфера македонского игрока в «Пари НН»
Семак: «Мы хотели оставить Сутормина»
Семак объяснил отсутствие Эраковича в матче с «Сантосом»
Полузащитник «Локомотива» Рыбчинский прибыл на просмотр в «Балтику»
Медведев заявил, что в 2025 году участие в Кубке равноправия примут 6-8 команд
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Зенит» — «Сантос»: время начала и где смотреть матч

«Спартак» — «Кайрат»: время начала и где смотреть трансляцию матча
Новости
RSS RSS
Все новости