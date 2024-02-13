«Зенит» сыграет против бразильского «Сантоса» в заключительном матче Кубка равноправия 13 февраля. Встреча пройдет на стадионе имени шейха Джассима бин Хамада в Дохе (Катар). Начало — в 17.00 по московскому времени.

Посмотреть бесплатно видеотрансляцию противостояния «Зенит» — «Сантос» можно будет в прямом эфире на канале «Матч ТВ» в телеэфире и на сайте matchtv.ru. Игру также покажут по подписке на телеканале «Матч Премьер» и в официальном сообществе «Зенита» во ВКонтакте. Следите за ключевыми событиями игры в матч-центре «СЭ».

«СЭ» на своем сайте проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка между «Зенитом» и «Сантосом».

В Кубке равноправия принимают участие «Зенит», «Сантос», «Шанхай Шэньхуа» и «Аль-Духаиль». Сине-бело-голубые досрочно стали победителями турнира 9 февраля.