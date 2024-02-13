«Спартак» сыграет с казахстанским «Кайратом» в рамках Winline Зимнего кубка РПЛ в среду, 14 февраля. Товарищеский матч пройдет на стадионе «Аль-Нахайян» в Абу-Даби (ОАЭ) и начнется в 19.30 по московскому времени.

За ключевыми событиями встречи «Спартак» — «Кайрат» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляция игры будет доступна бесплатно на телеканалах «Матч ТВ», «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru. Начнется эфир в 19.00 по московскому времени.

В турнире принимают участие «Спартак», «Ростов», «Кайрат» и «Шабаб Аль-Ахли» из ОАЭ. Эмиратский клуб возглавляет бывший главный тренер московского «Локомотива» Марко Николич.

Прогноза на матч «Спартак» — «Кайрат» читайте в нашем материале.