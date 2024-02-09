«Зенит» стал обладателем Кубка равноправия

«Зенит» досрочно стал обладателем Кубка равноправия.

Петербуржцы выиграли два матча и с 6 очками занимают первое место, имея игру в запасе. «Шанхай Шеньхуа» под руководством Леонида Слуцкого одержал две победы в трех матчах. «Сантос» имеет 2 очка в двух матчах, у «Аль-Духалиля» ни одной победы в трех встречах.

Таким образом, «Зенит» останется на первом месте, он гарантировал себе победу в предсезонном турнире.

В заключительном матче петербургский клуб сыграет с «Сантосом». Встреча пройдет 13 февраля и начнется в 17:00 мск.