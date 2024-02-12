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12 февраля, 17:00

«Зенит» — «Сантос»: время начала и где смотреть матч

«Зенит» сыграет с «Сантосом» в Кубке равноправия 13 февраля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Сергей Семак, главный тренер ФК «Зенит».
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Зенит» сыграет с бразильским «Сантосом» в матче 3-го тура Кубка равноправия во вторник, 13 февраля. Игра пройдет на стадионе имени шейха Джассима бин Хамада в Эр-Райяне (Катар) и начнется в 17.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи «Зенит» — «Сантос» можно в матч-центре на сайте «СЭ». Видеотрансляцию в прямом эфире бесплатно покажет телеканал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru. Также игра будет доступна на онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko по платной подписке. Смотреть товарищескую встречу можно в официальном сообществе «Зенита» в социальной сети «ВКонтакте».

Товарищеские матчи. Клубы.
13 февр, 17:00. ()
Зенит
Сантос

В Кубке равноправия принимают участие: «Шанхай Шэньхуа», «Сантос», «Аль-Духаиль» и «Зенит». Турнир в Катаре завершится 13 февраля.

Футбол
ФК Зенит
ФК Сантос
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