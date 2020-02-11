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Юношеская сборная России под руководством Александра Кержакова обыграла Узбекистан

15:27

Сборная России U-19 обыграла сверстников из Узбекистана в товарищеском матче на сборе в Турции.

Матч закончился со счетом 2:0. Команда под руководством Александра Кержакова проведет еще один товарищеский матч в Турции 13 февраля. С 25 по 31 марта команда примет участие во втором этапе отборочного турнира на чемпионат Европы-2020 среди юношей до 19 лет, который пройдет с 19 июля по 1 августа. России предстоит побороться за путевку на турнир с Грузией, Шотландией и Францией.

Товарищеские матчи: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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