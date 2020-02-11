Юношеская сборная России под руководством Александра Кержакова обыграла Узбекистан

Сборная России U-19 обыграла сверстников из Узбекистана в товарищеском матче на сборе в Турции.

Матч закончился со счетом 2:0. Команда под руководством Александра Кержакова проведет еще один товарищеский матч в Турции 13 февраля. С 25 по 31 марта команда примет участие во втором этапе отборочного турнира на чемпионат Европы-2020 среди юношей до 19 лет, который пройдет с 19 июля по 1 августа. России предстоит побороться за путевку на турнир с Грузией, Шотландией и Францией.