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Сегодня, 14:55

Винисиус станет капитаном сборной Бразилии в матче с Испанией — игру посвятят борьбе с расизмом

Руслан Минаев
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Винисиус Жуниор.
Фото Reuters

Вингер «Реала» Винисиус Жуниор станет капитаном сборной Бразилии в товарищеском матче с Испанией, сообщает Globo Esporte.

Встречу, которая пройдет 26 марта в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу», посвятят борьбе с расизмом.

25 марта Винисиус расплакался на пресс-конференции после вопроса о дискриминации.

Ранее вингер неоднократно подвергался расистским нападкам со стороны болельщиков противоположных команд во время матчей чемпионата Испании.

Фанаты «Осасуны» во время матча с «Реалом» кричали: «Винисиус умри»

Винисиус Жуниор
Футбол
Сборная Бразилии по футболу
Сборная Испании по футболу
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