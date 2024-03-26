Винисиус станет капитаном сборной Бразилии в матче с Испанией — игру посвятят борьбе с расизмом

Вингер «Реала» Винисиус Жуниор станет капитаном сборной Бразилии в товарищеском матче с Испанией, сообщает Globo Esporte.

Встречу, которая пройдет 26 марта в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу», посвятят борьбе с расизмом.

25 марта Винисиус расплакался на пресс-конференции после вопроса о дискриминации.

Ранее вингер неоднократно подвергался расистским нападкам со стороны болельщиков противоположных команд во время матчей чемпионата Испании.

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