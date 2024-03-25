Винисиус расплакался после вопроса о расизме: «Я просто хочу играть в футбол»

Вингер «Реала» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор не сдержал эмоций на пресс-конференции в расположении национальной команды.

Форвард расплакался после вопроса о расизме по отношению к нему.

«Простите, я просто хочу играть в футбол. Хочу сделать все, чтобы помочь клубу, сборной и своей семье. И не хочу видеть, чтобы темнокожие люди страдали», — сказал игрок.

Ранее Винисиус неоднократно подвергался расистским нападкам со стороны болельщиков противоположных команд во время матчей чемпионата Испании.

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