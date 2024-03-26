Васильев назвал мужеством организацию минуты молчания перед матчем Франция — Чили

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о минуте молчания перед матчем сборных Франции и Чили в память о жертвах теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске.

«В условиях санкций и беспрецедентного давления на Россию, а также незаконного отстранения от спортивных мероприятий, они набрались мужества и проявили человеческие качества. Это очень хороший предварительный посыл, чтобы если не в ближайшем, то в будущем начать вести диалог о возвращении вообще всего нашего спорта на международный уровень. Футбол, спорт номер один в мире, показывает такой пример — это хороший признак», — сказал Васильев «СЭ».

22 марта в подмосковном Красногорске в «Крокус Сити Холле» был совершен теракт. По последним данным СК РФ, число погибших составляет 139 человек.

Все матчи 22-го тура чемпионата России по футболу-2023/24, которые пройдут с 29 по 31 марта, начнутся с минуты молчания в память о погибших.

Товарищеский матч Франция — Чили состоится 26 марта в Марселе на стадионе «Велодром».