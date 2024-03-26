Футбол
Товарищеские матчи
Премьер-лига (РПЛ) FONBET Кубок России Мелбет-Первая Лига Лига чемпионов Результаты
Главная
Футбол
Товарищеские матчи

Сегодня, 16:17

Васильев назвал мужеством организацию минуты молчания перед матчем Франция — Чили

Микеле Антонов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о минуте молчания перед матчем сборных Франции и Чили в память о жертвах теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске.

«В условиях санкций и беспрецедентного давления на Россию, а также незаконного отстранения от спортивных мероприятий, они набрались мужества и проявили человеческие качества. Это очень хороший предварительный посыл, чтобы если не в ближайшем, то в будущем начать вести диалог о возвращении вообще всего нашего спорта на международный уровень. Футбол, спорт номер один в мире, показывает такой пример — это хороший признак», — сказал Васильев «СЭ».

22 марта в подмосковном Красногорске в «Крокус Сити Холле» был совершен теракт. По последним данным СК РФ, число погибших составляет 139 человек.

Все матчи 22-го тура чемпионата России по футболу-2023/24, которые пройдут с 29 по 31 марта, начнутся с минуты молчания в память о погибших.

Товарищеский матч Франция — Чили состоится 26 марта в Марселе на стадионе «Велодром».

Сборная Франции по футболу
Сборная Чили по футболу
Дмитрий Васильев (биатлон)
1
Читайте также
Олимпийский чемпион Хтей рассказал о тяжелой жизни в Белгороде на фоне атак украинских беспилотников
Распался танцевальный дуэт Шанаева и Дрозд
Обвиняемые в теракте в «Крокусе» дали показания о заказчиках
Ивич ждет лета, Жорже не говорил «нет», в списке претендентов в основном испанцы. Как «Спартак» ищет замену Абаскалю
Глава СБУ подтвердил причастность Киева к подрыву Крымского моста
ФСБ разоблачила коррупционную группу из числа сотрудников Минэкономразвития
Популярное видео
"Торпедо" - "Шеффилд" - 5:0. Как это было
Уренья не забыл русский
Россия - Гана. Лучшие моменты
"Ливерпуль" - "Барселона". Лучшие моменты
"Милан" - "Челси". Лучшие моменты
"Бавария" - "Реал". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Лестер". Лучшие моменты
"Ливерпуль" - "Милан". Лучшие моменты
"Интер" - "Бавария". Лучшие моменты
"Селтик" - "Барселона". Лучшие моменты
"Тоттенхэм" - "Атлетико". Лучшие моменты
"Боруссия" Д - "Манчестер Сити". Лучшие моменты
"Челси" - "Ливерпуль". Лучшие моменты
"Бавария" - "Милан". Лучшие моменты
"Реал" - "ПСЖ". Лучшие моменты
"Ювентус" - "Тоттенхэм". Лучшие моменты
"Селтик" - "Лестер". Лучшие моменты
"Мельбурн Виктори" - "Ювентус". Лучшие моменты
"Манчестер Юнайтед" - "Боруссия" Д. Лучшие моменты
Бельгия - Норвегия. Лучшие моменты
Швеция - Уэльс. Лучшие моменты
Англия - Португалия. Лучшие моменты
Швеция - Словения. Лучшие моменты
Англия - Австралия. Лучшие моменты
Англия - Турция. Лучшие моменты
Шотландия - Дания. Лучшие моменты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Винисиус станет капитаном сборной Бразилии в матче с Испанией — игру посвятят борьбе с расизмом

Журова — о минуте молчания перед матчем Франция — Чили: «Это человеческая, а не политическая позиция»
Новости
RSS RSS
Все новости