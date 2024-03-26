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Сегодня, 14:30

Испания — Бразилия: время начала и трансляция матча

Испания сыграет с Бразилией в товарищеском матче 26 марта
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Иньиго Мартинес, сборная Испания.
Фото Global Look Press

Испания примет Бразилию в товарищеской встречи во вторник, 26 марта. Матч пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания). Стартовый свисток прозвучит в 23.30 по московскому времени.

Трансляции в России не будет. Ключевые события противостояния Испания — Бразилия будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

Обе сборные сыграют в финальном турнире Евро-2024. Испанская команда 15 октября прошлого года обыграла Норвегию (1:0), эта победа обеспечила ей второе место в группе A.

Бразильская сборная 13 октября 2023-го после победы над Австрией (3:2) гарантировала себе второе место в группе F.

В пяти последних очных противостояниях бразильцы побеждали трижды — 3:0, 1:0, 1:0, испанцы были сильнее один раз — 3:0. Еще одна встреча завершилась вничью — 0:0.

Футбол
Сборная Бразилии по футболу
Сборная Испании по футболу
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