Фанаты «Осасуны» во время матча с «Реалом» кричали: «Винисиус умри»

Кричалки болельщиков «Осасуны» во время матча с «Реалом» (2:4) в 29-м туре ла лиги попали в эфир испанского телевидения.

Как сообщает As, фанаты памплонцев скандировали: «Винисиус умри». Вингер «Реала» забил в матче два гола. В момент празднования бразилец приложил палец к уху, пробегая мимо трибуны с болельщиками «Осасуны».

После 29 туров чемпионата Испании «Реал» занимает первое место, набрав 72 очка. «Осасуна» идет 11-й с 36 очками.