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Венгрия с минимальным счетом победила Кипр в товарищеском матче

22:52
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Сборная Венгрии переиграла команду Кипра в товарищеском матче. Венгры одолели соперника с минимальным счетом — 1:0.

Товарищеские матчи

Венгрия — Кипр — 1:0 (1:0)

Гол: Шафер, 36.

Нереализованный пенальти: Николич, 86 (вратарь)

Венгрия: Гулачи (Дибус, 46), Ловренчич (Болла, 61), Ланг (Орбан, 60), Ботка, Солои, Холендер, Кляйнхайслер (Него, 46), Шафер, Шигер (Надь, 79), Варга, Хан (Николич, 61).

Кипр: Михаил, Иоанну, Каро (Андреу, 78), Псалтис (Панайоту, 71), Сотириу, Авраам, Артиматас (Гогич, 71), Кастанос (Кириаку, 64), Христофи (Илиа, 63), Папулис (Лоизу, 71), Питтас.

Предупреждения: Псалтис, 58. Шигер, 65. Сотириу, 77.

Судья: Юг (Словения).

4 июня. Будапешт. Стадион «Ференц Суса».

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
🏒 Хоккей. ЧМ. Полуфинал
США
Канада

П1

30%

2.30

ТМ 5.0

24%

1.72

X2

18%

1.58
⚽ Футбол. Товарищеские матчи
Россия
Болгария

П1

34%

1.40

Ф1 (-1)

27%

1.73

ТБ 2.0

16%

1.57
⚽ Футбол. Товарищеские матчи
Бельгия
Хорватия

Обе забьют - да

31%

1.75

П1

23%

1.85

ИТБ1 (1.5)

15%

1.79

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