Венгрия с минимальным счетом победила Кипр в товарищеском матче
Сборная Венгрии переиграла команду Кипра в товарищеском матче. Венгры одолели соперника с минимальным счетом — 1:0.
Товарищеские матчи
Венгрия — Кипр — 1:0 (1:0)
Гол: Шафер, 36.
Нереализованный пенальти: Николич, 86 (вратарь)
Венгрия: Гулачи (Дибус, 46), Ловренчич (Болла, 61), Ланг (Орбан, 60), Ботка, Солои, Холендер, Кляйнхайслер (Него, 46), Шафер, Шигер (Надь, 79), Варга, Хан (Николич, 61).
Кипр: Михаил, Иоанну, Каро (Андреу, 78), Псалтис (Панайоту, 71), Сотириу, Авраам, Артиматас (Гогич, 71), Кастанос (Кириаку, 64), Христофи (Илиа, 63), Папулис (Лоизу, 71), Питтас.
Предупреждения: Псалтис, 58. Шигер, 65. Сотириу, 77.
Судья: Юг (Словения).
4 июня. Будапешт. Стадион «Ференц Суса».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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