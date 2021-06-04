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Испания и Португалия сыграли вничью в товарищеском матче

22:22
Криштиану Роналду. Фото Twitter
Криштиану Роналду. Фото Twitter
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Сборные Испании и Португалии завершили товарищеский матч вничью (0:0).

На Евро-2020 португальцы сыграют в группе F с командами Венгрии, Франции и Германии.

Турнир для Испании в группе Е начнется матчем со Швецией 14 июня на стадионе в Севилье. Там же они сыграют с Польшей 19 июня и со Словакией 23 июня.

Товарищеские матчи

Испания — Португалия — 0:0

Испания: Симон, Ляпорт (Д.Льоренте, 79), Хосе Гайя, Пау Торрес (Гарсия, 64), Бускетс (Эрнандес, 63), Тиагу Алькантара (Педри, 63), Сарабия (Коке, 75), М.Льоренте, Руис (Морено, 75), Торрес, Мората.

Португалия: Руй Патрисиу, Пепе (Бруну Фернандеш, 59), Жозе Фонти, Рафаэл Геррейру (Нуну Мендеш, 81), Семеду, Сержиу Оливейра (Виллиам Карвалью, 59), Данилу Перейра, Ренату Санчеш (Рафа Силва, 69), Криштиану Роналду, Жота (Пальинья, 70), Жоау Феликс (Педру Гонсалвеш, 46).

Судья: Поусон (Англия).

4 июня. Мадрид. Стадион «Ваньда Метрополитано».

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
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🏒 Хоккей. ЧМ. Полуфинал
США
Канада

П1

30%

2.30

ТМ 5.0

24%

1.72

X2

18%

1.58
⚽ Футбол. Товарищеские матчи
Россия
Болгария

П1

34%

1.40

Ф1 (-1)

27%

1.73

ТБ 2.0

16%

1.57
⚽ Футбол. Товарищеские матчи
Бельгия
Хорватия

Обе забьют - да

31%

1.75

П1

23%

1.85

ИТБ1 (1.5)

15%

1.79

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