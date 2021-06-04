Сборная Чехии с Кралом разгромно проиграла Италии в товарищеском матче
Сборная Италии разгромила Чехию (4:0) в товарищеском матче. Голами отметились: Чиро Иммобиле, Николо Барелла, Лоренцо Инсинье и Доменико Берарди.
Полузащитник «Спартака» Алекс Крал вышел в стартовом составе сборной Чехии. Футболист провел на поле все 90 минут, но не смог отметиться результативными действиями.
В параллельной встрече сборная Словении разгромила Гибралтар — 6:0. Еще в одном матче Исландия в гостях обыграла Фарерские острова (1:0).
Товарищеские матчи
Италия — Чехия — 4:0 (2:0)
Голы: Иммобиле, 23 (1:0). Барелла, 42 (2:0). Инсинье, 66 (3:0). Берарди, 73 (4:0).
Италия: Доннарумма, Кьеллини (Ачерби, 64), Бонуччи, Флоренци (Толой, 86), Спинаццола (Эмерсон, 63), Жоржинью (Кристанте, 63), Барелла, Локателли, Иммобиле (Распадори, 78), Инсинье, Берарди (Кьеза, 77).
Чехия: Павленка, Челустка (Зима, 46), Брабец, Цоуфал, Боржил, Дарида (Садилек, 81), Янкто (Шевчик, 61), Масопуст (Выдра, 61), Барак (Соучек, 46), Крал, Крменчик (Шик, 46).
Судья: Чуди (Швейцария).
4 июня. Болонья. Стадион «Ренато Далл'Ара».
Словения — Гибралтар — 6:0 (4:0)
Голы: Шпорар, 11 (1:0). Иличич, 17 (2:0). Шпорар, 34 (3:0). Млакар, 38 (4:0). Иличич, 57 (5:0). Горенц-Станкович, 61 (6:0).
Нереализованные пенальти: К.Чиполина, 16 (вратарь), Иличич, 24 (вратарь).
Словения: Белец, Мевля, Стоянович (Ловрич, 46), Горенц-Станкович, Карич, Иличич, Штулац (Зайц, 62), Коутер (Рогель, 46), Шпорар (Шешко, 46), Захович (Чрнигой, 62), Млакар (Бийол, 62).
Гибралтар: Коулинг, Уайсмэн, Р.Чиполина (Понс, 38), Босио, К.Чиполина, Бритто (Валарино, 37), Ронан (Сантос, 68), Аннесли, Муэли (Бадр, 68), Торилья, Де Барр (Морган, 69).
Предупреждения: Белец, 15. Босио, 23. Карич, 36. Морган, 90.
4 июня. Копер. Стадион «Бонифика».
Фарерские острова — Исландия — 0:1 (0:0)
Гол: Андерсон, 70.
Фарерские острова: Гестссон, Фере, Давидсен, С.Ватнхамар (Кнудсен, 84), Ханссон, Ватнсдаль, Хендрикссон Ольсен, Андреасен (К.Ольсен, 78), Эдмундссон (Даниэльсен, 66), Ролантссон (А.Ольсен, 66), М.Ольсен (Йохансен, 84).
Исландия: Кристинссон, Херманнссон, Сампстед, Фридрикссон (Тораринссон, 78), Бьярнасон, Бьяднасон (Гудьонсен, 79), Гюннарссон (Балдурссон, 78), Торстейнссон, Йоханнессон (Андерсон, 62), Сигтоурссон (Гвюдмундссон, 46), Бедварссон (С.Тоурдарсон, 623).
Предупреждения: Ролантссон, 26. Ханссон, 45+1. Гвюдмундссон, 55. Андерсон, 84.
Судья: Тохвер (Эстония).
4 июня. Торсхавн. Стадион «Торсволлур».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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