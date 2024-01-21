В Турции арбитра подозревают в ставках в товарищеском матче «Рапид» — «Словацко»

Во время тренировочного сбора в Турции прошел товарищеский матч «Рапид — «Словацко». Клуб из Вены одержал победу со счетом 2:1.

В матче было назначено три пенальти. Первый раз судья указал на точку на 56-й минуте. К мячу подошел игрок «Словацко» Марко Квасина и не реализовал удар. Судья попросил игрока перебить пенальти, так как вратарь «Рапида» вышел из ворот. Но и во второй раз игрок не реализовал одиннадцатиметровый.

Позже арбитры поставили еще два пенальти в ворота «Словацко». Игроки «Рапида» реализовали оба удара.

Как сообщает Sky Sport Austria со ссылкой на источник, сомнительные решение турецкого арбитра позволяют предполагать, что он был заинтересован в результате матча. Отмечается, что на игру было поставлено 80 тысяч евро на ставку, что команды забьют более двух голов. Как сообщает Sky Sport Austria, ассистент главного арбитра заглядывал в телефон во время игры.

«Мы были просто поражены и не могли в это поверить во время игры. Мы были всего лишь свидетелями. Ни у кого не было шансов», — цитирует Sky Sport Austria управляющего директора «Рапида» Штеффена Хофманна.