Криштиану Роналду может пропустить игру с командой Месси из-за травмы

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду может пропустить товарищеский матч с «Интер Майами» из-за травмы, сообщает AS со ссылкой на Arabic Sports.

По информации источника, участие португальского форварда в игре с командой Лионеля Месси под вопросом из-за повреждения икроножной мышцы. На восстановление футболиста уйдет не меньше двух недель. Криштиану Роналду также может пропустить турне по Китаю, в рамках которого «Аль-Наср» проведет товарищеские встречи с командой Леонида Слуцкого «Шанхай Шеньхуа» (24 января) и «Ханчжоу Гринтаун» (28 января).

Матч между «Аль-Насром» и «Интер Майами» состоится 1 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).