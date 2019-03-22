Тренер сборной Аргентины Лионель Скалони: "Месси и Дибала могут играть вместе"

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони не видит проблем в том, чтобы выпустить одновременно на поле нападающих Лионеля Месси и Пауло Дибалу в ближайших товарищеских матчах против Венесуэлы (22 марта) и Марокко (26 марта), сообщает Goal.

– Я уже говорил, что Месси и Дибала могут играть вместе, они совместимы на поле. Но над этим нужно поработать. Уверен, что мы можем этого добиться к нужному времени. Не думаю, что сейчас подходящий момент, это логично, потому что у нас не так много времени на подготовку. Но они могут играть вместе. Думаю, со временем мы этого добьемся, – приводит слова Скалони Goal.

Ближайшая встреча с Венесуэлой пройдет на стадионе "Ванда Метрополитано" в Мадриде.

Аргентинцы сыграют на Кубке Америки-2019, который пройдет в Бразилии с 14 июня по 7 июля.

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