Товарищеский матч Германия — Италия пройдет без зрителей
Товарищеский матч Германия — Италия пройдет при закрытых трибунах. Встреча состоится 31 марта в Нюрнберге.
Напомним, что из-за распространения коронавируса многие матчи национальных чемпионатов в этом месяце проходят без зрителей.
Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами КНР больше всего заразившихся насчитывается в Южной Корее, Италии и Иране. Случаи инфицирования были выявлены более чем в ста странах, включая Россию.
As things stand, the friendly between Germany and Italy on 31st March in N?rnberg will take place behind closed doors. The city of N?rnberg informed the DFB today. #DieMannschaft #GERITA pic.twitter.com/FwMgORZiEZ— Germany (@DFB_Team_EN) March 10, 2020