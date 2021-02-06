6 февраля в Дубае (ОАЭ) «Спартак» сыграет против солигорского «Шахтера» в товарищеском матче. Встреча начнется в 15.00 (мск).

30 января команда Доменико Тедеско обыграла «Пахтакор» (2:1) в товарищеском матче. В составе красно-белых голы забили полузащитники Алекс Крал и Роман Зобнин. «Спартак» готовится к возобновлению сезона в Тинькофф РПЛ. 20 февраля московский клуб сыграет с «Динамо» в 1/8 финала Кубка России.

Следить за текстовой трансляцией матча «Спартак» — «Шахтер» можно на сайте «СЭ».

Трансляция матча «Спартак» — «Шахтер»