«Спартак» — «Шахтер»: трансляция товарищеского матча
14:10
6 февраля в Дубае (ОАЭ) «Спартак» сыграет против солигорского «Шахтера» в товарищеском матче. Встреча начнется в 15.00 (мск).
30 января команда Доменико Тедеско обыграла «Пахтакор» (2:1) в товарищеском матче. В составе красно-белых голы забили полузащитники Алекс Крал и Роман Зобнин. «Спартак» готовится к возобновлению сезона в Тинькофф РПЛ. 20 февраля московский клуб сыграет с «Динамо» в 1/8 финала Кубка России.
Следить за текстовой трансляцией матча «Спартак» — «Шахтер» можно на сайте «СЭ».
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