Дубль Камано принес «Локомотиву» победу над «Эстерсундом», «Ротор» оказался сильнее софийской «Славии»

«Локомотив» в товарищеском матче на сборах в Испании обыграл «Эстерсунд» со счетом 4:0.

Дубль на счету Франсуа Камано, еще по голу забили Рифат Жемалетдинов и Эдер.

В другом товарищеском матче «Ротор» обыграл софийскую «Славию» со счетом 3:1.

Товарищеские матчи. Клубы

«Локомотив» — «Эстерсунд» — 4:0 (4:0)

Голы: Камано, 25 (1:0). Камано, 28 (2:0). Жемалетдинов, 37 (3:0). Эдер, 44 (4:0).

Нереализованный пенальти: Ссеванкамбо (Эстерсунд), 49 (штанга)

«Локомотив»: Гильерме (Савин, 65), Игнатьев, Чорлука (Черный, 70), Рыбус, Мурило, Крыховяк, Жемалетдинов, Рыбчинский, Мухин, Эдер, Камано.

Предупреждения: Жемалетдинов, 41. Менса, 42.

5 февраля. Марбелья. Стадион Футбольный центр «Марбелья».

«Славия Сф» — «Ротор» — 1:3 (1:2)

Голы: Алейник, 20 (0:1). Кирилов, 25 (1:1). Кожухарь, 39 (1:2). Понсе, 48 (1:3).

«Ротор»: Чондрич, Байрыев (Кожемякин, 46), Шомко, Вершков, Алейник, Песегов, Серченков (Давиташвили, 62), Арабидзе, Медведь, Понсе, Кожухарь (Муллин, 60).

Предупреждение: Чондрич, 60.

5 февраля.