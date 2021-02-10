Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Товарищеские матчи

Соперник «Ротора» отказался проводить контрольный матч из-за состояния поля и раздевалок

11:06
Теги:

Контрольный матч «Ротора» и ташкентского «Локомотива», который должен был состояться в среду 10 февраля, отменен, сообщает пресс-служба волгоградского клуба в Twitter.

Основная причина отмены игры — отказ «железнодорожников» из-за состояния поля и раздевалок.

«Ротор» проводит учебно-тренировочный сбор в турецком Белеке накануне старта второй части сезона Тинькофф РПЛ. На данный момент волгоградцы занимают 13-е место в турнирной таблице с 14 очками.

Товарищеские матчи: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
3
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир