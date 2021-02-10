Соперник «Ротора» отказался проводить контрольный матч из-за состояния поля и раздевалок
Контрольный матч «Ротора» и ташкентского «Локомотива», который должен был состояться в среду 10 февраля, отменен, сообщает пресс-служба волгоградского клуба в Twitter.
Основная причина отмены игры — отказ «железнодорожников» из-за состояния поля и раздевалок.
«Ротор» проводит учебно-тренировочный сбор в турецком Белеке накануне старта второй части сезона Тинькофф РПЛ. На данный момент волгоградцы занимают 13-е место в турнирной таблице с 14 очками.
Товарищеский матч отменен.— CК «Ротор» (@RotorOfficial) February 10, 2021
Наших соперников из солнечного Узбекистана не устроило состояние раздевалок и поля, на котором планировалось проведение игры. Тренерский штаб «Локомотива» не смутил проделанный путь на автобусе в 70 км. из соседнего города.#РоторСборы pic.twitter.com/Oh6UgTMcsY
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