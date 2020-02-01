«Спартак» победил «Ростов» на турнире в Дохе, Мирзов сделал дубль

«Спартак» на турнире в Дохе обыграл «Ростов» (2:1). Во втором тайме дублем в составе красно-белых отметился полузащитник Резиуан Мирзов. На 89-й минуте отличился защитник ростовчан Деннис Хаджикадунич.

Это была первая игра «Спартака» в 2020 году.

4 февраля «Ростов» сыграет с «Партизаном», 5 февраля «Спартак» встретится с «Локомотивом». Ранее в субботу «железнодорожники» уступили сербской команде по пенальти.

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«Спартак» (Москва) — «Ростов» (Ростов-на-Дону) — 2:1 (0:0)

Голы: Мирзов, 49 (1:0). Мирзов, 75 (2:0). Хаджикадунич, 89 (2:1).

«Спартак»: Максименко (Ребров, 46), Рассказов (Ещенко, 46), Кутепов (Жиго, 46), Джикия (Гапонов, 46), Маслов (Маркитесов, 46), Айртон (Мельгарехо, 46), Зобнин (Тил, 46), Бакалюк (Крал, 46), Гулиев (Бакаев, 46), Шюррле (Глушенков, 46), Понсе (Мирзов, 46).

«Ростов»: Песьяков (Бабурин, 46. Седов, 49), Козлов (Логашов, 46), Осипенко (Долгов, 46), Чистяков (Черкес, 46), Ведерников (Чернов, 46), Саплинов (Зайнутдинов, 46), Норманн (Еременко, 46), Мамаев (Попов, 46), Осинов (Прошляков, 46), Байрамян (Кожемякин, 46), Шомуродов (Хаджикадунич, 46).

Предупреждения: Шюррле, 8. Джикия, 11. Норманн, 44.