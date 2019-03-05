СМИ: Месси вернется в сборную Аргентины – названы условия

Федерация футбола Аргентины выдвинула ряд требований, при которых нападающий Лионель Месси, который временно прекратил выступления за свою национальную команду, сможет принять участие в товарищеском матче против сборной Марокко, сообщает CNews.

По информации СМИ, Месси сыграет не менее 60 минут с марокканцами. Фотографии и любые подкаты будут запрещены. Игроки сборной Марокко не смогут сделать селфи с 31-летним аргентинцем. Также нельзя будет обменяться с Месси футболками.

Встреча Марокко – Аргентина​ пройдет 26 марта на стадионе "Принц Мула Абдулла" в Рабате.

Месси пропустил все матчи сборной Аргентины после неудачного выступления на чемпионате мира 2018 года, на котором команда вылетела со стадии 1/8 финала, уступив будущим обладателем кубка ЧМ сборной Франции (3:4).

СМИ: Марокко заплатит Аргентине 450 тысяч евро за участие Месси в товарищеском матче