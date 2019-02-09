СМИ: Марокко заплатит Аргентине 450 тысяч евро за участие Месси в товарищеском матче

Федерация футбола Марокко готова заплатить 450 тысяч евро футбольной организации Аргентины за участие в товарищеском матче нападающего и капитана "Барселоны" Лионеля Месси​, который временно прекратил выступления за свою национальную команду, сообщает AS, ссылаясь на портал "Le360".

Встреча Марокко – Аргентина​ пройдет 26 марта на стадионе "Принц Мула Абдулла" в Рабате.

Напомним, что Месси пропустил все матчи сборной Аргентины после неудачного выступления на чемпионате мира 2018 года, на котором команда вылетела со стадии 1/8 финала, уступив будущим обладателем кубка ЧМ сборной Франции (3:4).