«СКА-Хабаровск» одержал волевую победу над нигерийским «MFM»

«СКа-Хабаровск» во время учебно-тренировочных сборов одержал победу над нигерийским клубом «MFM» (3:2), сообщает клубная пресс-служба.

Голами в составе хабаровчан отличись Георгиевский, Иванков и Булия.

Сегодня армейцы проведут еще одну встречу, против сербского «Напредака». Начало — в 16.00 (мск).

На данный момент «СКА-Хабаровск» занимает седьмое место в турнирной таблице Олимп-ФНЛ с 40 очками.

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«СКА-Хабаровск» — «MFM» (Нигерия) — 3:2 (1:1)

«СКА-Хабаровск»: Городовой, Никифоров (Мануйлов, 56), Суслов, Илик (игрок на просмотре, 73), Труфанов, Георгиевский, Нома, Иванков, Малеев, Батютин, Булия (Кенесов, 80).

Голы «СКА-Хабаровск»: Георгиевский, 43 (1:1). Иванков, 56 (2:1). Булия, 70 (3:1).

На 67-й минуте Городовой отразил одиннадцатиметровый.